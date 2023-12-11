等20天只收到空盒！韓民眾在中國電商買手錶　想退款卻「找嘸人」

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但全球速賣通在保護消費者權益上仍存在許多問題。近來韓國一名申姓男子表示，他上月在全球速賣通訂購了4萬韓元（約台幣955元）的手錶，包裹在20天後寄來，他一打開裡頭卻空無一物，讓他感到十分不開心。但即使他想要找賣家反映問題時，才發現賣家銷聲匿跡，無法聯繫。
申姓男子後續向阿里巴巴平台申請退款，賣家突然現身發出異議，因而引發爭執，但由於必須要用英語溝通、客服回覆很慢等問題，讓他感到非常不方便，「如果東西出問題的話，可能還無法退款，所以買貴的東西時就會很忌諱使用。」
報導指出，由於全球速賣通的賣家大多數來自中國，因此想要直接交流很困難，儘管阿里巴巴平台提供客服介入，但使用者僅能透過聊天室進行溝通，且經常也只能獲得翻譯軟體般的回答。資料顯示，在海外網購客訴案例大多數都來自全球速賣通，其中有40％沒有獲得適當的賠償。
韓國仁川大學消費學教授李英愛（音譯）指出，按照韓國現有的法律很難對這些賣家進行處置，只能儘量讓民眾知道在全球速賣通上買東西存在一定的風險。
這已經不是全球速賣通首次爆發爭議，先前韓國曾當局曾質疑全球速賣通銷售假冒韓貨問題，全球速賣通韓國市場負責人張銳表示，其平台在韓交易中涉假冒產品的投訴比重為0.015%，但並未讓人信服。後續全球速賣通聲稱斥資100億韓元（約台幣2.3億元）打擊山寨貨，以營造品牌形象。