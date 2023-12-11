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等20天只收到空盒！韓民眾在中國電商買手錶　想退款卻「找嘸人」

▲中國電商阿里巴巴旗下的全球速賣通，雖然是韓國第3大網購平台，但卻有諸多爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國電商阿里巴巴旗下的全球速賣通，雖然是韓國第3大網購平台，但卻有諸多爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國阿里巴巴集團旗下電商APP「全球速賣通」（AliExpress）5年前進軍韓國之後，積極在該國擴張市場，截至今年四月，其韓國用戶已達到290萬人。不過隨著全球速賣通的韓國用戶增加，不滿聲音也一一浮現，經常有韓國民眾抱怨收到錯誤的貨物甚至是空包裹，卻又因為和商家語言不通等問題，造成退貨、退款困難，使得使用者怨聲載道。

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根據《YTN》報導，全球速賣通以國際客戶作為客群，可讓公司或個人賣家上架商品，在進軍韓國後，時常找知名演員、明星來代言，試圖在韓國進一步拓展業務。在經營韓國市場5年後，也躍升該國市場第3大網購平台。

但全球速賣通在保護消費者權益上仍存在許多問題。近來韓國一名申姓男子表示，他上月在全球速賣通訂購了4萬韓元（約台幣955元）的手錶，包裹在20天後寄來，他一打開裡頭卻空無一物，讓他感到十分不開心。但即使他想要找賣家反映問題時，才發現賣家銷聲匿跡，無法聯繫。

申姓男子後續向阿里巴巴平台申請退款，賣家突然現身發出異議，因而引發爭執，但由於必須要用英語溝通、客服回覆很慢等問題，讓他感到非常不方便，「如果東西出問題的話，可能還無法退款，所以買貴的東西時就會很忌諱使用。」

報導指出，由於全球速賣通的賣家大多數來自中國，因此想要直接交流很困難，儘管阿里巴巴平台提供客服介入，但使用者僅能透過聊天室進行溝通，且經常也只能獲得翻譯軟體般的回答。資料顯示，在海外網購客訴案例大多數都來自全球速賣通，其中有40％沒有獲得適當的賠償。

韓國仁川大學消費學教授李英愛（音譯）指出，按照韓國現有的法律很難對這些賣家進行處置，只能儘量讓民眾知道在全球速賣通上買東西存在一定的風險。

這已經不是全球速賣通首次爆發爭議，先前韓國曾當局曾質疑全球速賣通銷售假冒韓貨問題，全球速賣通韓國市場負責人張銳表示，其平台在韓交易中涉假冒產品的投訴比重為0.015%，但並未讓人信服。後續全球速賣通聲稱斥資100億韓元（約台幣2.3億元）打擊山寨貨，以營造品牌形象。

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