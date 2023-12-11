高雄藍議員批黃捷打到自己人？林智鴻傻眼：窩裡反還是搞烏龍
距離大選只剩下33天，選戰如火如荼，昨日民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷，昨日晚間在這個世代專場特別扮成「超商妹」與「山道猴子」作者Eric上演莫忘初衷的對白，遭藍營議員許采蓁批評有空當山道猴子、沒空當議員，本會期提案數為零，綠營議員林智鴻表示，這根本是命中國民黨該選區立委參選人陳美雅，直呼「窩裡反還是搞烏龍？」
記者鄭婷襄／高雄報導
許采蓁指出，最近在議會很少看到議會學姐黃捷，昨天才知道原來是為了拚選舉在忙cosplay，只是這次會期提案截止時，學姐的提案數直接掛0。難道整個團隊都真忙到連議會提案都沒時間寫嗎？都有空當山道猴子了，卻沒時間當議員，希望學姐不要忘記自己現在是在當民意代表，選的是立委而不是網紅。
但林智鴻說，國民黨立委同選區的陳美雅不但提案數為零，身為國民黨高雄市議會的黨團總召，理應扮演帶領國民黨在議事、法案、政策上的領導責任，卻沒有以身作則。
而許采蓁批評的內容，完全是直指陳美雅要害，因為陳美雅不只是提案數為零，而且議會最主要的職責之一，預算審查也連續缺席，身為總召，可以說是嚴重失職。
林智鴻直言，陳美雅的誇張行為，證明並不適任更進一步的立法委員，呼籲選民一定要慎選投票對象，支持年輕、有活力、新世代，真正能為地方帶來新發展的黃捷。