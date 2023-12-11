亞錦賽／郭李建夫調度遭質疑　陳聖平突發文：「一點機會都不給」

亞錦賽棒球／大巨蛋球迷觀賽體驗佳！鼠患、工地等細節仍要改善

▲台北大巨蛋觀賽體驗好，但還有細節需要修改。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台北大巨蛋觀賽體驗好，但還有細節需要修改。（圖／記者葉政勳攝 ）

實習記者陳品翔/綜合報導

第30屆亞洲棒球錦標賽冠軍戰，昨(10)日晚間6時30分於台北大巨蛋熱鬧開打，冠軍賽上演「中日大戰」傳統好戲，吸引近22000位球迷到現場力挺中華隊。中華隊派出本屆亞錦賽王牌投手徐若熙應戰，徐若熙繳出5局8K失1分非自責分好投，但苦等不到隊友火力支援，最終中華隊以0比1輸球，挑戰二連霸衛冕失敗，而日本則收下隊史在亞錦賽的第20座冠軍。

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本場比賽中華隊共擊出7支安打，而日本隊則是較少的5支。儘管攻勢優於日本隊，但可惜中華隊這邊球運不佳，許多扎實的飛球最終都進到外野手手套、關鍵時刻也缺少致勝一擊，打線無法有效連貫，同時戰術上也出現一些問題，讓日本隊最終局局都能順利下庄，中華隊也再度以1分之差飲恨輸球，最終收下本屆賽會亞軍。

而本屆的亞洲棒球錦標賽，也成為台北大巨蛋成立後，第一次所舉辦的正式國際棒球比賽。記者實地走訪台北大巨蛋，場地確實相當新穎明亮，同時還有室內恆溫空調，看棒球不必再擔心天氣問題，但仍有部分細節可以做得更好。

▲日本隊四棒逢澤崚介撞上大巨蛋全壘打牆倒地，他這次比賽擔任亞錦賽主砲。（圖／棒協提供）
▲日本隊四棒逢澤崚介撞上大巨蛋全壘打牆倒地，他這次比賽擔任亞錦賽主砲。（圖／棒協提供）
坐在觀眾的觀眾席上，可以發現座位相較於其他球場，間距變得更寬，即便是身高180公分的成年人都能坐得很舒適；球場內的樑柱上也都有安裝電視，讓球迷在走動時也能及時關心賽況；廁所的整潔度與數量也是數一數二，觀眾的觀賽體驗良好。而交通問題也是相當重要，台北大巨蛋就位在捷運國父紀念館站5號出口處，球賽結束後的疏散狀況，目前開放約22000人的情況下也算順利，整體並不會輸給日本與南韓的巨蛋球場。

▲許淑華爆大巨蛋有老鼠咬線材。（圖／取自許淑華臉書）
▲許淑華爆大巨蛋有老鼠咬線材。（圖／取自許淑華臉書）
儘管場地相當新穎，但根據先前台北市議員的反應，以及實際走訪後發現仍舊有一些細節待改善，像是傳出大巨蛋地下室的「鼠患」問題，以及親子室、哺乳室的設置不足，甚至傳出有民眾在哺乳室內吸菸，都是未來舉辦比賽需要改善的。經過這次亞錦賽比賽之後，相信主辦單位也更有經驗因應相關問題，擁有台北大巨蛋這座室內球場後，未來將有望吸引更多國際賽事至此舉辦。

▲大巨蛋螢幕完全一片黑，所有資訊都看不到。（圖／吳政紘攝）
▲大巨蛋螢幕完全一片黑，所有資訊都看不到。（圖／吳政紘攝）
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