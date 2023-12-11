亞錦賽棒球／大巨蛋球迷觀賽體驗佳！鼠患、工地等細節仍要改善

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而本屆的亞洲棒球錦標賽，也成為台北大巨蛋成立後，第一次所舉辦的正式國際棒球比賽。記者實地走訪台北大巨蛋，場地確實相當新穎明亮，同時還有室內恆溫空調，看棒球不必再擔心天氣問題，但仍有部分細節可以做得更好。
坐在觀眾的觀眾席上，可以發現座位相較於其他球場，間距變得更寬，即便是身高180公分的成年人都能坐得很舒適；球場內的樑柱上也都有安裝電視，讓球迷在走動時也能及時關心賽況；廁所的整潔度與數量也是數一數二，觀眾的觀賽體驗良好。而交通問題也是相當重要，台北大巨蛋就位在捷運國父紀念館站5號出口處，球賽結束後的疏散狀況，目前開放約22000人的情況下也算順利，整體並不會輸給日本與南韓的巨蛋球場。
儘管場地相當新穎，但根據先前台北市議員的反應，以及實際走訪後發現仍舊有一些細節待改善，像是傳出大巨蛋地下室的「鼠患」問題，以及親子室、哺乳室的設置不足，甚至傳出有民眾在哺乳室內吸菸，都是未來舉辦比賽需要改善的。經過這次亞錦賽比賽之後，相信主辦單位也更有經驗因應相關問題，擁有台北大巨蛋這座室內球場後，未來將有望吸引更多國際賽事至此舉辦。
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