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台新榮登道瓊永續指數　連6年入選DJSI雙榜

▲台新榮登道瓊永續指數，連6年入選DJSI雙榜。（圖／品牌提供）
▲台新榮登道瓊永續指數，連6年入選DJSI雙榜。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

全球企業ESG永續經營浪潮蓬蓬勃勃，拔尖企業無不翹首以待道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)揭曉，以檢視永續推展成果。10日全球同步公布的2023年DJSI永續指數入選名單中，台新金控不但是入選後連續6年入選「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，卓越的評比成績更一舉列名銀行產業別的世界及臺灣雙料冠軍。台新金控總經理林維俊難掩欣喜表示，台新金控一舉站上全球銀行同業的頂尖，肯定了台新認真推動永續的成果，經營團隊及各子公司員工都倍感榮耀，而臺灣金融同業表現也相當搶眼，讓全世界都看見臺灣不凡的永續努力。

台新金控總經理林維俊指出，台新關注全球氣候變遷趨勢，除了關注國際永續發展議題之外，更率先制定金控整合性之永續金融政策(包含業務推動應關注ESG議題、應支持或避免方向、脫碳策略、客戶議合、投票政策等)，由董事會層級之永續委員會督導，經各子公司適用推行，同時設定積極性脫碳政策(脫煤及非典型石化)，投融資均設立主動性之不再承作及汰除年。此外，台新更加重視永續人才培育，將永續訓練定為全員必修訓練，也列為MA培訓必要課程，讓每位MA都是永續MA。

台新金控長期以來致力於推動ESG永續發展，以自身企業出發，訂立台新集團之ESG永續發展目標並落實。台新金控永續長李鎮宇表示，2022年台新適逢成立30周年，定調以「認真永續 綠色生活」為永續主張，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題展開推動策略方向。連續2年舉辦的台新淨零論壇，將解決客戶碳焦慮視為重要己任；更藉由每年舉辦的供應商大會，與供應商分享永續議題，發揮台新的永續影響力，讓淨零成為金融生態圈最聚焦的永續行動。

台新推動淨零從B to B(企業對企業)、B to C(企業對消費者) 多面向來落實，2023年表現亮眼成為DJSI全球銀行業的領航者，代表台新穩健紮實的推動方向，已成為世界頂尖標竿。未來台新將持續依偱國際ESG發展趨勢、恪遵金管會各項路徑的推動與指引，致力以「from Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。

DJSI是全球極具公信力與影響力ESG永續評比之一，受邀企業每年均需呈現各面向推動具體成果，更需就全新的趨勢重點議題進行回應，ESG表現頂尖企業無不積極主動揭露企業永續發展的成效，每年公佈後的評比成績及指數成分股入選情形，不但是全球投資機構及投資人的投資重要參考，也是各大金融機構的投資、融資準據之一。
 

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