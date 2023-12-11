楊大正小心！蔡銘軒競總唱滅火器神曲　網封「被政治耽誤的歌手」

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昨天上午，蔡銘軒和馬文君分別在草屯成立競選總部，馬文君找來韓國瑜、盧秀燕等人站台，蔡銘軒相對而言大咖比較少。活動進行到尾聲，蔡銘軒突然宣佈要唱一首自己很感動的歌，就是滅火器的「自信勇敢咱的名」。
一般造勢大會到最後階段，常是大咖致詞完便草草解散，怎料蔡銘軒一開口，所有群眾竟全留在原位，輕輕搖著手上的小旗子，還有人擠到台前「搖滾區」，想聽得更清楚。由於現場效果太好，競選總部昨晚緊急剪接，將這段影片放上臉書，影片中蔡銘軒特別將原歌詞「阮是驕傲的台灣囡仔」改為「阮是驕傲的南投囡仔」，還邀現場民眾一起唱。
影片上網不到24時，已有10萬人點閱、上千人留言，網友問「確定不是對嘴嗎？」「唱得堪比楊大正，一點都不輸」、「那個陳什麼邁的學著點好嗎？」「你掃街用唱的就穩贏了」、「好聽 你確定要去當立委？」，蔡銘軒則親回「為了南投未來，一定要！」
蔡銘軒笑說，小時候老師對他的評語總是「內向害羞、憨厚老實」，朋友也常說他「唱的比說的聽」，自己對音樂有興趣，也拜師學過吉他，但從政之後「已經荒廢很久了」，《自信勇敢咱的名》曾是蔡英文總統的競選歌曲，也是自己從政的心情，感謝競選團隊安排他唱完，「我已經想唱這首歌很久了」。
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