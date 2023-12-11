侯友宜競總開箱！搶先掛3號招牌 「侯康戰情室」邀民眾暢所欲言
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康競選總部今（11）日舉辦開箱記者會，侯辦發言人李利貞帶領工作人員，依序介紹競總內六個區域，李利貞提及，其實競總已經開幕一段時間，今天特地召開記者會要跟大家介紹，其中，競總每天從早上八點開到晚上八點，歡迎民眾前往。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜、趙少康全國競選總部位於板橋站前廣場對面，地址為板橋區文化路一段109號，侯康競總的室內設計以方塊為主軸，象徵候選人剛正不阿、做事有原則的性格；搭配繽紛馬卡龍色系，具有多元、友善的意象。整體規劃由年輕幕僚群設計發想，希望打造各年齡層都喜愛的空間。
六大方塊各有不同主題，其中最引人注目的是「侯康戰情室」，模擬廣播節目錄音室，邀請民眾擔任主持人，在這裡暢所欲言，一起記錄改變台灣的時刻。錄製完成後，系統會自動將民眾體驗的錄音內容建檔，由競選團隊做出精美文宣。
另外還有「侯康在這」，展示侯友宜和趙少康的八大面向政見，以及專為親子打造的「侯康遊戲間」；「募款小物專區」內放置各款落肩圓領上衣、棒球帽和小關公老帽等；「侯康美拍」布景為夢幻粉色，一旁準備鋼鐵侯貼圖手板和各式造型髮箍，讓支持者拍照留念。
即日起，只要到Google 「侯友宜趙少康全國競選總部」評論打卡，即可兌換限量拍立得乙張。