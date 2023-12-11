台灣半導體再壯大！輝達、超微物流中心落地 經部：強化經濟戰略
經濟部於近兩年成功爭取超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等AI晶片大廠來台設置物流運籌中心，經濟部今（11）日指出，2大廠物流中心在台落地不僅能帶動供應鏈商機，且在壯大台灣半導體生態系同時，也能吸引更多國際大廠來台投資，強化經濟戰略。
記者鄭妤安／台北報導
輝達選擇將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內，以因應全球日益成長的高階AI晶片需求，不僅能使輝達在台進行更多元的零組件採購，其成品在台組裝完成後直接運往全球市場，經濟部表示，同時也有助於培植本土半導體及AI伺服器廠商，使我國半導體及AI產業供應鏈更為完善。
輝達產品應用橫跨消費用和工業用且未來投資著重5G、AI、自駕車、雲端、高階運用、資料中心等前瞻科技應用領域，在台設立物流中心可望進一步增加在台封測訂單比重，帶動台灣先進封裝技術升級，鞏固半導體戰略地位。
超微於去（2022）年啟動評估於亞洲另設立大型（Mega）物流中心投資計畫，最後該商物流中心將落地，預期自今年Q4起至明（2024）年搭配高階AI伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長，可逐步展現在台設置物流中心的效益與對台稅收的貢獻。