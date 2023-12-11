別盡信導航！苗栗山路驚見「血淚告示牌」 在地人：Google太狠了
現在許多人出門都十分仰賴導航軟體，尤其又以圖資量最大的Google為主流。不過近期有民眾目睹，苗栗一處山道上，目睹當地人設置「血淚告示牌」，提醒外地遊客「勿信導航」，更無奈表示「這個Google真的太狠了，天天都有人走錯」，貼文隨即引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享，只見照片內位於一處山路上，路旁立了一個深綠色的顯眼告示牌，上頭卻不是普通的指路內容，而是寫著「往苗栗交流道、清安豆腐街、泰安溫泉區、南庄、大湖」，更特別加註：「勿信導航，請勿轉彎。注意看，這個Google太狠了，天天都有人走錯路」。
這也讓當事人看完不禁笑稱：「多少的血和淚才能造就這塊看板」，許多網友也紛紛大喊「很多地方的山路，Google導航反而會讓人迷路」、「在地人不知道看幾次迷途車輛了」、「這個可以去回報google…我回報過一次修改的還蠻快的」。
事實上除了苗栗這處山路之外，在其他地方也曾出現過類似的「血淚告示牌」，去年在高雄市中寮山路上，就有民眾在地面斜坡上噴漆寫上「此路不通，別聽Google」的字樣，還有台東縣太麻里金針山，每年到了花季都會出現10件左右因為導航而迷路的事件，甚至還需要出動警方救援，因此當地鄉公所特別在路邊設置告示牌，提醒民眾關掉衛星導航、照著路標走才能成功上山賞花。