特企／REXLiTE 瑞司智慧建築系統全球首發　揭幕智慧家居新時代

REXLiTE 瑞司照明作為全球智慧家居趨勢的引領者，產品發表會重點介紹了MAX'Is系統的多項創新功能以及對環境、科技和生活品質的卓越貢獻。REXLiTE致力於節能燈控到智慧建築領域發展，將最基本且重要的照明燈控，擴展至空調、環境品質監測、智慧家電、影音控制、窗簾、監視安防、電力監控等可控制的項目，並持續發展智慧環境控制系統，無論是單一房間到整棟建築，都可以由MAX'Is系統提供量身訂製的解決方案。
瑞司智慧建築系統-MAX'Is全面整合了KNX和matter，KNX是歐洲Konnex協會所有也是目前商用和住宅建築控制領域主流的開放式國際標準；matter是由亞馬遜、蘋果、Google與連接標準聯盟（Connectivity Standard Alliance，CSA，前身為ZigBee聯盟）繼ZigBee之後推出，全球智慧家居品牌領軍企業如亞馬遜、蘋果、Google、三星和 LG等已納入使用，Matter為物聯網應用創建新基礎，發展統一的開放標準，讓設備可以安全地互聯互通，加速智慧家庭 （Smart Home）與智慧物聯網（AIoT）的發展與應用，也為用戶的設備提供了更大的自由度和選擇性，預期未來將成為全球智慧家庭互聯網標準。MAX'Is的用戶可以放心選擇國際標準的KNX或matter設備，無需繁瑣佈線即可實現跨平台、跨品牌的智慧家居設備整合，便捷的軟體遠端升級，降低了外派工程師維護需求，確保能即時應對緊急狀況。
作為環保和節能的堅定支持者，REXLiTE 瑞司照明的MAX'Is不僅僅是一個智慧控制系統，它是基於環境保護、生活品質的要求所創建的全方位解決方案，從智慧照明、溫度調節到多媒體娛樂，只要透過手機應用或語音指令，MAX'Is系統就能輕鬆掌握家中環境。MAX'Is的訴求是智慧優雅的生活、低碳無負擔的享受與便利安全的科技應用。MAX'Is系統帶給用戶的是科技永續生態圈也是個人生活風格，同時對淨零碳排目標作出積極貢獻，使MAX'Is系統成為追求高品質生活同時熱愛地球的用戶唯一選擇。
智慧建築的革命已經拉開序幕，瑞司將引領著我們進入一個更智慧、更環保、更美好的未來。不僅是一個新品發表，更是對生活方式的重新定義。加入瑞司的行列，讓我們共同見證科技改變生活的奇蹟。在MAX'Is系統的引領下，智慧家居將迎來全新的發展。瑞司智慧建築系統將持續致力於智慧家居技術的創新設計與應用，以科技服務生活。隨著未來的發展，瑞司將推出更多前瞻性的功能和智慧產品，為用戶打造智能、便捷、舒適、安全的綠色環境，開啟智慧生活的無限可能。
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