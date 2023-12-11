特企／超前部署派對季！時髦出場就靠SteamOne 直立式蒸氣掛燙機

SteamOne直立式蒸氣掛燙機 George 具備華麗3大特色—— 98℃ 強力連續蒸氣可持續80分鐘，讓派對每件戰袍都精緻平整；55秒即可快速完成加熱，無論趕尾牙、趕約會、趕Party，都能閃亮登場；George 的高溫蒸氣具備殺菌與除臭功能，趕場跑趴都清新時髦、仙氣逼人！此外，產品外型一改以往 Soft Touch Finishing 的霧面外殼，以具備消光金屬改版登場，典雅的層次呼應法式設計美學、更貼近亞洲生活氣候，讓您不僅在外時髦搶眼，居家生活也質感加分。
從年末的商務尾牙聚餐、溫馨親友活動，再到節慶狂歡派對，SteamOne George 配備「三段式智能恆溫蒸氣」，透過小、中、大不同的模式切換，輕鬆整燙多種場合著用的衣物材質．SteamOne George 精細恆溫溫控與蒸氣量微調，全面呵護不同衣料、打造精緻感 OOTD。
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