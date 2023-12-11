陳玉珊驚傳20年婚變！昔熱吻王大陸被挖出 老公號稱山寨劉德華
49歲知名製作人陳玉珊，今（11）日驚傳婚變，與酷似劉德華的化妝師老公Jason離婚，結束超過20年的婚姻，而且還被外界發現陳玉珊私人臉書，不僅將感情狀態改成單身，還刪掉近期和老公的甜蜜合照。對此，《NOWnews今日新聞》記者致電陳玉珊所屬的京騰娛樂窗口，截稿前對方未接電話、訊息未讀。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，陳玉珊與化妝師老公Jason結婚超過20年，育有1子1女，由於男方長得太像劉德華，才會讓陳玉珊決定嫁給他，雖然陳玉珊個性強勢，讓男方承受龐大壓力，但兩人依舊會在臉書頻頻上恩愛。
怎料，陳玉珊卻傳出婚變消息，不僅把私人臉書改成單身狀態，還把近期曬恩愛的老公合照通通刪光。報導還指出，傳聞老公是無心戀棧婚姻，兩人達成共識，各自分飛。對此，《NOWnews今日新聞》記者致電陳玉珊所屬的京騰娛樂窗口，截稿前對方未接電話、訊息未讀。
另外，陳玉珊當年在電影《我的少女時代》慶功宴上與王大陸熱吻一事，也隨著婚變消息傳出，再次引發討論。據了解，當時陳玉珊就被王大陸捧臉熱吻，整整兩次，甚至吻到忘我，全都被一旁的老公看在眼裡。如今兩人婚變原因為何？還有待官方聲明。
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