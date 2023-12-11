卡莉怪妞唱台南跨年！市長黃偉哲：還有韓國藝人會來喔
台南市長黃偉哲今（11）日公布12月31日登場的「台南好young跨年晚會」卡司，來自日本超紅的時尚教主卡莉怪妞來台灣開唱。卡莉怪妞在日本樂壇素有「日本Lady Gaga」的封號，出道代表作品《PONPONPON》MV在YouTube平台突破1.9億次點閱率，足見魅力驚人。
記者羅凌筠／綜合報導
卡莉怪妞是蠟筆小新的忠實粉絲，除了曾經為《蠟筆小新》動畫演唱主題曲外，更以卡莉怪妞的角色身分出現在動畫中跟小新展開冒險之旅，足見在日本受歡迎之程度，曾經來台灣開過演唱會的她，在台灣已累積不少粉絲，而她曾表示想念台灣珍珠奶茶，來台南開唱時，黃偉哲市長也將為她準備許多台南飲料跟美食小吃。
此外，在台南舉行的3場大型演唱會進入倒數，12月23日的搖滾耶誕演唱會，演出者有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein。
12月31日的南瀛跨年晚會，演出者有金曲歌后艾怡良、金曲歌王陳建瑋、創作才子婁峻碩、張語噥、鄭心慈、影子計畫、張庭瑚、潤少、范范、足魯樂團、張羽靚。第2波驚喜彩蛋藝人卡司將於12月15日對外宣布，黃偉哲市長強調：「當然還有韓國藝人會來喔！」
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