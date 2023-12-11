特企／第14屆 YAMAHA CUP 總決賽！12 隊全台列強角逐封王

總決賽記者會特別邀請了 YAMAHA CUP 的大學長，目前是大專盃公開一級的文化大學足球隊隊長侯博彥與其父親侯宏華一同出席，為了陪伴兒子成長，侯宏華從足球素人一躍成為國內足球 A 級裁判，今年 YAMAHA CUP 父子倆將攜手在全國總決賽賽場執法，期待將快樂踢球趣的精神傳遞給更多踢足球的孩子們。
台中強權協和國小今年以英文名字「XHES」參與 YAMAHA CUP，一路從中區預賽打進全國總決賽，先後在小組賽以 8 比 0 擊敗勝利國小、3 比 0 力退新北自強黑軍，挺進 4 強後和台南東門城戰成 1 比 1 平手，在 PK 以 5 比 4 勝出進入總冠軍戰。
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地主隊 PWFC BLUE 以優異的小組團隊配合，一路過關斬進挺進總冠軍戰，最終雖然在少一人的狀況下奪下亞軍，地主隊滿場的家長應援團，以熱烈加油聲給予小球員們最大的肯定與鼓勵。
本屆 YAMAHA CUP 以「讚出來！應援趣！」做為主題，強調家人的應援、陪伴是球員們最大的力量，主辦單位台灣 YAMAHA 除了在預賽時提供 Q 版應援大頭娃娃廣受家長好評外，總決賽現場甚至幫每位小球員製作個人應援手幅，鼓勵家長與孩子多互動，在孩子勇敢訓練、認真比賽的同時，能為彼此創造更多的話題與樂趣， 也讓所有參賽的小球員們在足夢的道路上都能感受到家長與YAMAHA 給予滿滿的支持與感動。