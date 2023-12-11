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特企／第14屆 YAMAHA CUP 總決賽！12 隊全台列強角逐封王

▲第十四屆YAMAHA CUP最終由協和國小第四度捧起冠軍金盃。(圖／品牌提供)
▲第十四屆YAMAHA CUP最終由協和國小第四度捧起冠軍金盃。(圖／品牌提供)

本報訊

看過 Netflix 打造的「足球金童」貝克漢紀錄片《BECKHAM》，除了對其高超的球技、帥氣的外表和起伏跌宕的人生經歷感到讚嘆，影片中家人的支持更是他功成名就的最大後盾。第 14 屆YAMAHA CUP 快樂踢球趣兒童足球賽的口號「讚出來！應援趣！」正好呼應這一點，9日總決賽首次移師高雄楠梓足球場，由全台五區晉級的 12 支隊伍展開捉對廝殺，在全場家人們「力挺自己孩子」的應援聲中，角逐賽季最終的冠軍獎盃。

總決賽記者會特別邀請了 YAMAHA CUP 的大學長，目前是大專盃公開一級的文化大學足球隊隊長侯博彥與其父親侯宏華一同出席，為了陪伴兒子成長，侯宏華從足球素人一躍成為國內足球 A 級裁判，今年 YAMAHA CUP 父子倆將攜手在全國總決賽賽場執法，期待將快樂踢球趣的精神傳遞給更多踢足球的孩子們。

台中強權協和國小今年以英文名字「XHES」參與 YAMAHA CUP，一路從中區預賽打進全國總決賽，先後在小組賽以 8 比 0 擊敗勝利國小、3 比 0 力退新北自強黑軍，挺進 4 強後和台南東門城戰成 1 比 1 平手，在 PK 以 5 比 4 勝出進入總冠軍戰。

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XHES 在總冠軍戰面對地主 PWFC Blue，開賽不過第 8 分鐘，PWFC Blue 的隊長就被判罰紅牌離場，只能以 7 人應戰，而 XHES 則是把握機會多點開花，包括張睿紘、洪世衡、楊承翰、楊昌勳、黃皓一都取得進球，最終以 5 比 0 奪勝，繼第四、五、七屆後，第四度捧起年度總冠軍。最終拿下總冠軍，陳俊宜也特別肯定球員的態度「他們就是想要贏球，今天態度決定一切，我很少會給球員滿分， 但我今天要給球員們 100 分！」

地主隊 PWFC BLUE 以優異的小組團隊配合，一路過關斬進挺進總冠軍戰，最終雖然在少一人的狀況下奪下亞軍，地主隊滿場的家長應援團，以熱烈加油聲給予小球員們最大的肯定與鼓勵。

本屆 YAMAHA CUP 以「讚出來！應援趣！」做為主題，強調家人的應援、陪伴是球員們最大的力量，主辦單位台灣 YAMAHA 除了在預賽時提供 Q 版應援大頭娃娃廣受家長好評外，總決賽現場甚至幫每位小球員製作個人應援手幅，鼓勵家長與孩子多互動，在孩子勇敢訓練、認真比賽的同時，能為彼此創造更多的話題與樂趣， 也讓所有參賽的小球員們在足夢的道路上都能感受到家長與YAMAHA 給予滿滿的支持與感動。

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