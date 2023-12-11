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專屬大人療癒飲品！CoCo聖誕「瓦倫西亞熱紅酒」暖心嚐歐洲氛圍

▲CoCo居然推出了季節限定新品「瓦倫西亞熱紅酒」。（圖／品牌提供）
▲CoCo居然推出了季節限定新品「瓦倫西亞熱紅酒」。（圖／品牌提供）

本報訊

想像你在西班牙的聖誕市集，手裡握著一杯暖呼呼的熱紅酒，與各種香料熬煮出的濃郁紅酒香氣撲鼻而來，喝上一口的瞬間，心想「這就是幸福吧！」這個12月，CoCo居然推出了季節限定新品「瓦倫西亞熱紅酒」。讓你不用出國也可以體驗歐美冬季必備的聖誕飲品。身為CoCo粉、熱紅酒控、肉桂控的你一定不要錯過，溫熱的西班牙漢彌根酒莊紅酒，搭配各種香料熬煮，濃郁的果香和甜而不膩的滋味，最適合女孩在寒冷的季節裡來上一杯，除了可以感受到濃濃的過節氛圍外，還可以暖和身體，療癒心靈，快來試試看吧！

節慶必備「瓦倫西亞熱紅酒」　溫潤順口暖心又暖胃

這次CoCo是使用來自西班牙漢彌根酒莊的紅葡萄酒，並與丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，經過細火熬煮後，散發出濃濃香料及柑橘香氣，最後在紅酒中加上柳橙片與肉桂棒，就完成一杯可以溫暖治癒身心的「瓦倫西亞熱紅酒」啦！「瓦倫西亞熱紅酒」中的香料、果酸和紅酒經過熬煮交互作用，酒精成分已經降到很低了，所以喝起來溫潤順口而不苦澀，淡淡的甜味，隨著味蕾上品嘗出柑橘果香與各式香料的層層堆疊，為整杯熱紅酒大幅升級，讓人愛不釋手，來店購買「瓦倫西亞熱紅酒」時，可以依照個人口味選擇是否要放入肉桂棒唷。

12月造型限量杯身　打造美好聖誕氛圍

CoCo為了這嶄新的「瓦倫西亞熱紅酒」季節聖誕飲品，用心搭配12月份CoCo造型限量杯身，有口福之外，也別忘了穿上漂亮的針織衫或毛衣，畫上美美的妝容一同與「瓦倫西亞熱紅酒」拍照，將聖誕過節氣氛拉滿，給自己創造一個最美好的聖誕紀念。

瓦倫西亞熱紅酒(風味) 售價 $100元 (M) 
數量有限，售完為止
注意事項：

耶誕熱紅酒(風味) 酒精濃度低於0.5%及肉桂， 孕婦及小孩注意飲用
實際販售品項、金額依CoCo門市販售為準。
CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
 

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▲這次CoCo是使用來自西班牙漢彌根酒莊的紅葡萄酒，並與丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，經過細火熬煮後，散發出濃濃香料及柑橘香氣。（圖／品牌提供）
▲這次CoCo是使用來自西班牙漢彌根酒莊的紅葡萄酒，並與丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，經過細火熬煮後，散發出濃濃香料及柑橘香氣。（圖／品牌提供）
▲CoCo為了這嶄新的「瓦倫西亞熱紅酒」季節聖誕飲品，用心搭配12月份CoCo造型限量杯身。（圖／品牌提供）
▲CoCo為了這嶄新的「瓦倫西亞熱紅酒」季節聖誕飲品，用心搭配12月份CoCo造型限量杯身。（圖／品牌提供）
▲「瓦倫西亞熱紅酒」中的香料、果酸和紅酒經過熬煮交互作用，酒精成分已經降到很低了，所以喝起來溫潤順口而不苦澀。（圖／品牌提供）
▲「瓦倫西亞熱紅酒」中的香料、果酸和紅酒經過熬煮交互作用，酒精成分已經降到很低了，所以喝起來溫潤順口而不苦澀。（圖／品牌提供）
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