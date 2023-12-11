專屬大人療癒飲品！CoCo聖誕「瓦倫西亞熱紅酒」暖心嚐歐洲氛圍

節慶必備「瓦倫西亞熱紅酒」 溫潤順口暖心又暖胃
這次CoCo是使用來自西班牙漢彌根酒莊的紅葡萄酒，並與丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，經過細火熬煮後，散發出濃濃香料及柑橘香氣，最後在紅酒中加上柳橙片與肉桂棒，就完成一杯可以溫暖治癒身心的「瓦倫西亞熱紅酒」啦！「瓦倫西亞熱紅酒」中的香料、果酸和紅酒經過熬煮交互作用，酒精成分已經降到很低了，所以喝起來溫潤順口而不苦澀，淡淡的甜味，隨著味蕾上品嘗出柑橘果香與各式香料的層層堆疊，為整杯熱紅酒大幅升級，讓人愛不釋手，來店購買「瓦倫西亞熱紅酒」時，可以依照個人口味選擇是否要放入肉桂棒唷。
12月造型限量杯身 打造美好聖誕氛圍
CoCo為了這嶄新的「瓦倫西亞熱紅酒」季節聖誕飲品，用心搭配12月份CoCo造型限量杯身，有口福之外，也別忘了穿上漂亮的針織衫或毛衣，畫上美美的妝容一同與「瓦倫西亞熱紅酒」拍照，將聖誕過節氣氛拉滿，給自己創造一個最美好的聖誕紀念。
瓦倫西亞熱紅酒(風味) 售價 $100元 (M)
數量有限，售完為止
注意事項：
耶誕熱紅酒(風味) 酒精濃度低於0.5%及肉桂， 孕婦及小孩注意飲用
實際販售品項、金額依CoCo門市販售為準。
CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
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