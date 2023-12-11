統神戰丁特：「孩子都不養了還養戰隊？」　支持電競協會提告

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不過，在CTESA公開財務明細，全面澄清丁特質疑後，網路風向球開始轉變，也迫使丁特必需對自己言論負責，對「協會收回扣」的說法道歉。此舉又引出「統神」跳出來說話，認為丁特的「圖利說」是不實指控，協會如果走法律途徑，怎麼告都贏！
雖然丁特在事件的部分糾葛已選擇性道歉，但統神還是忍不住對丁特開噴。首先，由於丁特不斷強調，自己花了幾百萬甚至千萬養戰隊，卻沒有收到政府或協會半毛錢贊助，統神對此氣憤表示，「花一千萬養戰隊關我屁事啊？」意指丁特不該因為沒收到補助，就開噴政府與協會。
他還說：「孩子都不養了還養戰隊」（丁特曾在2015年被爆出劈腿女粉絲導致墮胎醜聞）。此外，丁特在道歉內容聲稱自己是「合理評論」，也被統神反擊，都直接喊對方收回扣、圖利了，已超出合理評論範圍。
面對統神向丁特開轟，網友反應不一。
多數網友站在統神這邊表示，「結果最後被統神補一大刀，別惹神吧，墮胎仔」、「卡油水？亂講話不用負責，不爽就關戰隊沒人逼你（丁特）」、「真假？丁特居然會道歉？意料之外」、「以為只要罵政府就可以隨便臭幹喔？真的可悲仔」、「每次都沒證據就亂噴，還有腦殘粉會幫他護航？」
但也有網友仍支持丁特，「總統不是說不需要為自己的認同道歉嗎？特哥加油」、「有道歉有推」。