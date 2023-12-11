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《我的少女時代》導演陳玉珊證實離婚「各自安好」　掰了20年帥尪

▲《我的少女時代》導演陳玉珊證實離婚。（圖／翻攝陳玉珊臉書）
▲《我的少女時代》導演陳玉珊證實離婚。（圖／翻攝陳玉珊臉書）

記者羅凌筠／台北報導

49歲知名製作人陳玉珊製作過《薰衣草》、《命中注定我愛你》、《蘭陵王》等熱門戲劇，以及執導25億票房電影《我的少女時代》，她與號稱「山寨劉德華」的化妝師老公Jason是圈內的神鵰俠侶，不過20年婚姻走向離婚收場，她今（11）日證實離婚：「離婚是真的，已恢復單身一段時間。過去已翻篇，未來各自安好，過好新人生。」

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▲陳玉珊（左）與化妝師老公Jason離婚。（圖／翻攝陳玉珊臉書）
▲陳玉珊（左）與化妝師老公Jason離婚。（圖／翻攝陳玉珊臉書）
陳玉珊身兼製作人、導演的身分，挖掘影壇帥哥的功力一流，先後慧眼相中許紹洋、阮經天擔任自己作品《薰衣草》、《命中注定我愛你》的男主角，轉戰中國大陸製作陸劇的成績也很好，《蘭陵王》讓馮紹峰翻紅、《狼殿下》還有當時還未走紅的肖戰青澀亮相。

▲陳玉珊婚變。（圖／陳玉珊臉書）
▲陳玉珊（右）與王大陸的喇舌疑雲在她的婚姻關係裡掀起不小風波。（圖／陳玉珊臉書）
陳玉珊早期在超視工作的時候，認識化妝師Jason，兩人先後跳槽到三立，據傳陳玉珊覺得老公長得像她的偶像劉德華，決定嫁給他，不過因為婚姻裡的關係女強男弱，陳玉珊強勢的作風讓老公頗有壓力。

▲《我的少女時代》劇組後排左起李玉璽、張立東、宋芸樺、大文、大鶴、前排左起鄭茵聲、簡廷芮、導演陳玉珊、展榮合體。（圖／The Stage 美式婚禮婚紗攝影團隊）
▲導演陳玉珊（前排中）9月獨自出席《我的少女時代》簡廷芮（前排左）婚禮。（圖／The Stage 美式婚禮婚紗攝影團隊）
還有1樁舊案在陳玉珊婚內鬧很大，2015年她拍攝電影《我的少女時代》，與男主角王大陸過從甚密，據《鏡週刊》報導，王大陸在票房慶功宴當著陳玉珊老公的面，捧起陳玉珊的臉喇舌，Jason氣到離開現場，避看這個刺激的畫面。
 

▲陳玉珊與前夫離婚邁向新人生。（圖／翻攝陳玉珊IG）
▲陳玉珊與前夫離婚邁向新人生。（圖／翻攝陳玉珊IG）
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