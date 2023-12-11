《我的少女時代》導演陳玉珊證實離婚「各自安好」 掰了20年帥尪
49歲知名製作人陳玉珊製作過《薰衣草》、《命中注定我愛你》、《蘭陵王》等熱門戲劇，以及執導25億票房電影《我的少女時代》，她與號稱「山寨劉德華」的化妝師老公Jason是圈內的神鵰俠侶，不過20年婚姻走向離婚收場，她今（11）日證實離婚：「離婚是真的，已恢復單身一段時間。過去已翻篇，未來各自安好，過好新人生。」
記者羅凌筠／台北報導
陳玉珊身兼製作人、導演的身分，挖掘影壇帥哥的功力一流，先後慧眼相中許紹洋、阮經天擔任自己作品《薰衣草》、《命中注定我愛你》的男主角，轉戰中國大陸製作陸劇的成績也很好，《蘭陵王》讓馮紹峰翻紅、《狼殿下》還有當時還未走紅的肖戰青澀亮相。
陳玉珊早期在超視工作的時候，認識化妝師Jason，兩人先後跳槽到三立，據傳陳玉珊覺得老公長得像她的偶像劉德華，決定嫁給他，不過因為婚姻裡的關係女強男弱，陳玉珊強勢的作風讓老公頗有壓力。
還有1樁舊案在陳玉珊婚內鬧很大，2015年她拍攝電影《我的少女時代》，與男主角王大陸過從甚密，據《鏡週刊》報導，王大陸在票房慶功宴當著陳玉珊老公的面，捧起陳玉珊的臉喇舌，Jason氣到離開現場，避看這個刺激的畫面。
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