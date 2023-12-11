邰智源轟荒唐！直指中正紀念堂「砍樹設吸菸區」 管理處回應了
藝人邰智源今（11）日在IG上表示，台北市政府將中正紀念堂某入口處附近的樹木砍掉改設置吸菸區，怒批「可笑而且荒唐！」，對此，中正紀念堂管理處回應，係為圃內榕樹係遭受褐根病菌感染，為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，而在周邊公告2星期後才鋸除，至於園區設置吸菸區與遭褐根病感染後移除部分樹木並無涉。
記者林莞茜／綜合報導
中正紀念堂管理處表示，有關中正紀念公園花圃內榕樹係遭受褐根病菌感染，且經農業部林業試驗所檢驗後確認，為免樹木無預警倒伏傷及遊客及建築物，本處事前於花圃周邊公告周知2星期後，始鋸除地上部，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上亦有張貼說明公告，使遊客或市民知悉砍樹係因樹木遭受褐根病侵襲已無法回復健康，為提供遊客安全的遊憩環境，故先行將染病樹木地上部去除。
而由中正紀念堂管理處轄管之中正紀念公園戶外室外場所，98年依據教育部(當時為本處主管機關)98年8月11日函示，因應菸害防制法新規定上路，請各館所研議設置吸菸區之可行性。爰當時依據上揭函於園區大忠門牌左側、大孝門牌右側及棋藝區等3處設置吸菸區。嗣考量避免吸菸區與非吸菸區太靠近難以區分之困擾，101年2月將上述3處吸菸區地點變更為2處(即為大忠門左側海芋區及棋藝區)，經再檢討目前園區僅剩棋藝區「吸菸區」一處，由原有3處縮減至1處。
中正紀念堂管理處指出，園區設置吸菸區係依據菸害防制法第19條第1項第I款及第2款規定，得設置「吸菸區」，並於入口處及其他適當地點，設置明顯禁菸標示或除吸菸區外不得吸菸意旨之標示；前述有關吸煙區之設置與遭褐根病感染後移除部分樹木並無涉。