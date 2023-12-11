橘色惡魔晚宴菜色曝光！吹奏部長感謝台灣：從未有過的幸福感

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今晚他們入住位於新北汐止的富士大飯店，並參與由玉山銀行、Kenji健司及富士大飯店共同主辦的「歡迎京都橘高等學校吹奏樂部晚宴」。
富士大飯店溫立軒中餐廳的港籍主廚伍見朋，精選雲林產的白羅曼鵝，以獨創醬料與烤功精製「深井燒鵝」，連續2年榮獲米其林指南推薦的台灣體牛料理餐廳品牌「牛五蔵肉鍋x塩ホルモン」，也將為這群貴客獻上最精緻的溫體牛肉火鍋，滿足學生們美食清單的期待。
中華文化總會指出，此次橘色惡魔除了一同歡慶北一女120週年校慶外，12月14日也將在國家音樂廳舉辦「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！ 日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，開始售票10分鐘內全數完售，首次在台舉辦售票音樂會就創下驚人好成績。今天玉山銀行、Kenji健司、富士大飯店在晚宴上宣佈，將此次售票所得全數回捐給橘高校吹奏樂部，鼓勵年輕學子勇於追夢、為喜歡的事物發光發熱，也感謝橘色惡魔帶給台灣民眾精彩且充滿夢想的演出，並期待能為台日友情盡一份心力。
文總秘書長李厚慶也說，這次很感謝3家企業的支持與協助，讓台灣更多人看到橘色惡魔的精彩演出，以及讓台日間的友誼延續深化，橘高校來台短短2天，已經創造無數的感動，他們透過音樂，把美好傳遞給大家，而收到這份美好的人們，再用自己的方式傳遞出去，不斷延續這份感動的力量。透過這次橘高校來台，我們一起見證文化交流帶來的深遠意義，以及台灣和日本之間真誠的友誼。
京都橘學園前理事長梅本裕提到，此趟旅程中，學生受到許多大人們的照顧，未來成年後，他們也會成為溫暖的人，並懂得關懷、照顧他人，這樣的基礎是在台灣的這幾天建立起來的，也經由這2次的來台交流，未來能成為日本跟台灣的橋樑。
橘高校吹奏部部長中島上台致詞提到，去年、今年來台灣，都感受到台灣人的溫暖、熱烈歡迎，她代表全體學生表達感謝；這兩天在高雄的演出，感受到市民熱情的歡呼，「帶給我們很大的勇氣，以及從未有過的幸福感」，明後天都會有演出，希望可以帶給大家更多歡樂與愉快。
橘色惡魔明天早上8點45分在富士大飯店快閃演出後，中午11點參加北一女校慶，晚間6點半則在西門町展開壓軸快閃，帶來精彩的遊行表演；並於14日晚間於國家音樂廳舉辦售票音樂會；15日飛離台灣