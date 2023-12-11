NBA／李凱爾效應？溜馬後衛有意願歸化中國　曾率隊打進瘋狂三月

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193公分的Wong，在今年選秀大會上被溜馬以次輪第25順位給選中，目前還沒有在NBA出賽過。大學最後一個賽季場均16.2分4.3籃板、3.2助攻，三分命中率38.4%。不過他強調自己有中國血緣，並且有意加入中國男籃。
「我曾祖父是中國人，在這方面有歷史淵源，我不是特別清楚，但我知道我爸爸的爺爺是中國人，我只知道這些。」Wong在回答中國記者時這樣說道，「如果他們想要我加盟，我是會很願意參入的。 我喜歡高水準的競爭，」
Wong對於成為李凱爾之後、中國的第2個歸化球員有很高的興趣，直言歡迎有關單位和他接觸。不過關於他的身分——雖然擁有Wong這個姓氏，但到底是不是真的有中國血緣，目前對岸那邊還莫衷一是，無法確定。
誰是Isaiah Wong 他的能力如何？
Wong在聖母高中開始了自己的籃球生涯，之後曾轉學到賓夕法尼亞州的邦納和普倫德加斯特天主教高中就讀。畢業後他選擇去邁阿密大學就讀，而不是維拉諾瓦大學、康乃狄克大學和匹茲堡大學等名校。
在大二那年，Wong宣布參加2021年NBA 選秀，並被評為2022-23 ACC年度最佳球員。今年他作為球隊主力得分手之一，帶領邁阿密颶風隊闖進「瘋狂三月」NCAA四強。
Wong擁有出色的擋拆能力，根據Synergy的數據，擋拆佔他持球進攻比例的32.8%，他的組織能力幫助他和球隊的進攻在本賽季變得更加充滿活力。同時，他本賽季的三分球命中率提高到了38.1%
Wong在今年選秀後，與溜馬隊簽下了雙向合約，但還沒有機會為球隊效力。