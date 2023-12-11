亞錦賽／郭李建夫調度遭質疑　陳聖平突發文：「一點機會都不給」

NBA／李凱爾效應？溜馬後衛有意願歸化中國　曾率隊打進瘋狂三月

▲據傳擁有中國血統的印第安納溜馬隊球員Isaiah Wong近期受訪時公開表示願為中國男籃國家隊打球。（圖／美聯社／達志影像）
▲據傳擁有中國血統的印第安納溜馬隊球員Isaiah Wong近期受訪時公開表示願為中國男籃國家隊打球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

據傳擁有中國血統的印第安納溜馬隊球員Isaiah Wong近期接受中國大陸媒體《北青體育》採訪時，公開表示願為中國男籃國家隊打球，並歡迎相關人士和他進行歸化事宜的討論，消息一出很快在對岸籃壇引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年夏天中國男籃才剛迎來李凱爾（Kyle Anderson）在國家隊的首秀，他在世界盃上的表現、以及到底為中國男籃帶來多少實質戰力提升，評價十分兩極。但無疑吸引了各地華裔球員的目光，讓一些人躍躍欲試。

193公分的Wong，在今年選秀大會上被溜馬以次輪第25順位給選中，目前還沒有在NBA出賽過。大學最後一個賽季場均16.2分4.3籃板、3.2助攻，三分命中率38.4%。不過他強調自己有中國血緣，並且有意加入中國男籃。

「我曾祖父是中國人，在這方面有歷史淵源，我不是特別清楚，但我知道我爸爸的爺爺是中國人，我只知道這些。」Wong在回答中國記者時這樣說道，「如果他們想要我加盟，我是會很願意參入的。 我喜歡高水準的競爭，」

Wong對於成為李凱爾之後、中國的第2個歸化球員有很高的興趣，直言歡迎有關單位和他接觸。不過關於他的身分——雖然擁有Wong這個姓氏，但到底是不是真的有中國血緣，目前對岸那邊還莫衷一是，無法確定。

誰是Isaiah Wong　他的能力如何？

Wong在聖母高中開始了自己的籃球生涯，之後曾轉學到賓夕法尼亞州的邦納和普倫德加斯特天主教高中就讀。畢業後他選擇去邁阿密大學就讀，而不是維拉諾瓦大學、康乃狄克大學和匹茲堡大學等名校。

在大二那年，Wong宣布參加2021年NBA 選秀，並被評為2022-23 ACC年度最佳球員。今年他作為球隊主力得分手之一，帶領邁阿密颶風隊闖進「瘋狂三月」NCAA四強。

Wong擁有出色的擋拆能力，根據Synergy的數據，擋拆佔他持球進攻比例的32.8%，他的組織能力幫助他和球隊的進攻在本賽季變得更加充滿活力。同時，他本賽季的三分球命中率提高到了38.1%

Wong在今年選秀後，與溜馬隊簽下了雙向合約，但還沒有機會為球隊效力。

NBA／LBJ之子曾因心臟骤停在鬼門關前走一遭　Bronny迎來NCAA首秀

NBA／勇士當年錯過Haliburton選Wiseman　前GM坦言搞砸：錯誤決策

超級裘爺來了／回顧NBA季中錦標賽！李亦伸分析湖人奪冠原因

NBA／Barkley稱「勇士完了」　Klay Thompson回擊：他只是嫉妒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞