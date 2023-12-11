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直播翻臉！黃揚明為「國民黨產」槓葉元之　當場摔麥走人：不錄了

▲黃揚明、葉元之在直播中為了「國民黨黨產」爭論，黃揚明當場喊「不錄了」摔麥走人。（圖／翻攝自YouTube不演了新聞台）
▲黃揚明、葉元之在直播中為了「國民黨黨產」爭論，黃揚明當場喊「不錄了」摔麥走人。（圖／翻攝自YouTube不演了新聞台）

記者林莞茜／綜合報導

超尷尬！媒體人黃揚明今（11）日到網路節目《誰來早餐》直播中，和主持人葉元之談論民眾黨總統候選人柯文哲，日前爆國民黨積欠黨工9.8億退休金、黨主席朱立倫將1.8億轉到私人基金會等案，然兩人疑似因理解有落差而爆發口角，雙方你來我往，最後黃揚明被葉元之一句「你最厲害啊！」惹怒，當場怒回「好啊！那我們不要錄了嘛！你講嘛」便取下麥克風走人，獨留葉元之在原地的超尷尬場面。

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黃揚明和葉元之今日在直播節目中，針對柯文哲日前在「KPTV」節目指出，朱立倫在2015年擔任黨主席期間，疑似因知道黨產會要開始清算，因此先把1.8億轉到私人基金會脫產，同時也提到國民黨積欠黨工9.8億元退休金不還相關議題進行討論，葉元之聞言後，稱這樣的說法會是誤導，會讓人以為國民黨把錢拿去選舉，沒有錢照顧黨工，黃揚明又趕緊說「不是，這是兩回事」。

葉元之也趕緊說我們要就事論事，講基金會的部分，三個基金會都收歸國有了，黃揚明回說是已經認定為附隨組織，柯文哲把黨產會1.8億這件事情拿出來講，這件事是有的、被黨產會認定，見葉元之否認，黃揚明立刻回「就有啊」，葉也很大聲回「就沒有啊！」，接著黃語帶保留表示「你怎麼活在一個...？」讓葉元之也微怒說「你不要人身攻擊，這樣很難跟你聊下去」。

到此，兩人對話氣氛略有變化，葉元之又再接著說「問題這1.8億元在基金會運作嗎？是拿來選舉的嗎？」，黃又趕緊要他「先看清楚柯文哲的原句！這是兩件事」，並再覆述了一次，最後要葉元之「你看新聞還是要看清楚」，讓葉元之不滿回嗆，「對對對，你看得最清楚，大家討論事情不用這樣，講話酸來酸去」、「你不需要講話都一副『你不懂，我最懂的態度』」，黃揚明也回嗆「那你到底有沒有看原句嘛？」，遭葉酸回「我現在是主持人，請你發言，你不要一副那種『連你都不懂喔，你自己不知道喔』」，最後更大聲的表示「那怎麼樣啊！你最厲害啊！」

語畢，黃揚明也不滿，直接蓋上筆記本，直接說「好啊那就不要錄了」，並站起拔掉迷你麥克風摔在桌上，直接走人，留下一臉尷尬的葉元之在場，場面相當難看，接著過沒幾秒，又看見黃揚明露出一雙手，把一千塊放桌上說「車馬費還你」，讓正在觀看直播的觀眾都相當傻眼。

▲黃揚明、葉元之在直播中爆發口角，黃揚明當場喊「不錄了」，還放1000元在桌上表示「車馬費還你」。（圖／翻攝自YouTube不演了新聞台）
▲黃揚明、葉元之在直播中爆發口角，黃揚明當場喊「不錄了」，還放1000元在桌上表示「車馬費還你」。（圖／翻攝自YouTube不演了新聞台）

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