搶攻微型尾牙商機 「匠極緻鍋物」插旗市府商圈15日上市
搶攻微型尾牙商機，新天地餐飲集團繼「樂葵法式鐵板燒」爆紅後，再創新品牌「匠極緻鍋物」進軍中高價火鍋市場；首店插旗台中市政府商圈，以日式高檔海陸鍋物為核心，融入懷石料理菜序概念，還有伺食師桌邊服務，吃火鍋不用自己動手涮煮，以客為尊，15日上市。業者樂觀預估，一年可創造5000萬營業額，明年底前在台北、高雄先後再展店。
記者金武鳯/台中報導
位於文心路的「匠極緻鍋物」，採行單人套餐共鍋方式，主打活體龍蝦四食與日本和牛海陸套餐，嚴選頂級食材是最大優勢。其次，由於尊重客人隱私與輕鬆用餐體驗，全店都以日式禪風木格柵打造包廂式用餐空間，有4人一間以及適合接待商務客戶的6至10人包廂，且每間包相配有專屬伺食師，提供專業的桌邊服務。不用自己動手，伺食師會將招牌活體龍蝦去殼後，依部位特性「一龍蝦四吃」，烹調出四道招牌料理，道道精緻鮮美。
業者表示，一般高檔日式鍋物，講究活體食材與旨味高湯外，關鍵還要有服務人員桌邊涮煮，精準掌握時間火候，「匠極緻鍋物」全都做到，尤其藉由伺食師以匠人手藝，將活體龍蝦的龍蝦身、螯、關節、膏四部位，結合日式懷石菜序概念以四食呈現，包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦膏食事雜炊，讓品嚐高檔日式鍋物美味外，更增添不同風味的味覺饗宴。
一場絕妙的日式饗宴，除了美食，更需要專屬聯名清酒來為味蕾牽線搭橋，匠極緻鍋物與日本四國百年「有光酒造」契釀聯名安藝虎純米大吟釀，以當地「赤野川」的伏流水與百年釀造技術，調配出獨特乳酸香氣以及果香，最能呼應龍蝦四食料理與日本和牛本質，相互襯托各自的精彩。
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