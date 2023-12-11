北捷「隱藏服務」好貼心！日本人沒錢付也能搭車 台灣人都不知道
台北捷運擁有多達117個車站，是許多外國觀光客來台必定會搭乘的大眾交通工具，而北捷的各項便民服務、整潔的環境也常讓這些旅客驚喜連連。近期又有一位日本旅客，因為忘記帶悠遊卡，而意外體驗了北捷「借錢搭車」的隱藏服務，遭遇曝光也讓一堆台灣網友也驚呼：「我搭10年都不知道」。
記者潘毅／綜合報導
身為台灣女婿的日本作家吉岡桃太郎，日前在個人粉專上分享，自己一位日本友人有天忘了帶錢包，悠遊卡也不幸的一起放在裡面忘了帶出門，本以為只能摸摸鼻子跑回家拿錢包，沒想到經北捷站務員協助，確認身分後，日本朋友填寫了「旅客欠費處理單」，就借到一張單程車票的錢，成功搭車，之後到任一捷運站都可還款。
許多台灣網友看完過程後也驚呼，沒想到北捷除了免費借廁所，竟然還有提供「借錢搭車」的貼心服務，「我搭10年都不知道，長知識了」、「太神奇了！！ 第一次知道」、「不只捷運，台鐵、警察局都有類似的服務哦」。
其實台灣許多公家單位皆設有「川資救助辦法」，以台北市為例，非設籍該市民眾流落本市，缺乏車資返鄉，經評估後得核發鐵路局或國光客運單程換票證1張，以供返鄉，救助以每半年申請1次為限，洽辦單位則是火車站鄰近之派出所。