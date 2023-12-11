香港區議會選情冷清創新低！專家：北京會接受「僅27%」投票率
香港在今年7月通過《2023年區議會（修訂）條例草案》後，首度在沒有泛民主派的參選下進行區議會選舉，香港選委會統計這次投票率只有27.54%，有批評稱「這種選舉沒有意義」，專家則認為在受抵制的情況下這樣的投票率「已算不錯」，估計北京當局會接受。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年7月香港立法會無異議通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，這是因為在2019年的香港區議會選舉中，受到「反送中」運動刺激下，全港投票率超過七成、人數近300萬，創下歷史新高，且民主派陣營拿下389席，遠超親中建制派的59席；而這次選舉香港選委會統計，最終投票率只有27.54％，全香港430萬合格選民中只有119萬3193人投票。
對於這個結果，香港屯門區議會副主席、未參與競選連任的黃丹晴接受《路透社》採訪時表示，這意味著有愈來愈多人開始覺得「選舉沒有意義」，黃丹晴稱「就連建制派支持者都在問為何需要投票，因為結果都是一樣的。」
全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，北京當局不會盲目認為只要藉由港府和「愛國力量」大規模動員就可以將投票率推到最高，在泛民派未能參選、「愛國者」受抵制之下，仍有超過有27%投票率已算不錯，北京當局料能接受。