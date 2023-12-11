金球獎入圍／《芭比》風光搶9項大獎　瑪格羅比、艾瑪史東爭影后

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特別的是布萊德利庫柏不僅拿到影帝6強門票，還入圍最佳導演，將與《Barbie芭比》葛莉塔潔薇、《花月殺手》馬丁史柯西斯、《奧本海默》克里斯多夫諾蘭、《之前的我們》席琳宋一決高下。此外，將「原子彈之父」奧本海默半自傳搬上銀幕的《奧本海默》卡司華麗，小勞勃道尼、艾蜜莉布朗雙雙入圍最佳男女配角。
第81屆金球獎入圍名單：
劇情類最佳影片
《墜惡真相》
《花月殺手》
《大師風華：真愛樂章》
《奧本海默》
《之前的我們》
《夢想集中營》
劇情類最佳女主角
《泳不放棄》安妮特班寧
《花月殺手》莉莉葛萊史東
《墜惡真相》桑德拉惠勒
《之前的我們》葛麗塔李
《大師風華：真愛樂章》凱莉墨里根
《普瑞希拉》卡莉史派妮
劇情類最佳男主角
《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏
《花月殺手》李奧納多狄卡皮歐
《魯斯汀》科爾曼多明哥
《薩特本》貝瑞柯根
《奧本海默》席尼墨菲
《親愛的陌生人》安德魯史考特
音樂及喜劇類最佳影片
《AIR》
《美國小說》
《Barbie芭比》
《保留者》
《五月的你，十二月的她》
《可憐的東西》
音樂及喜劇類最佳女主角
《紫色姐妹花》范塔西婭波里諾
《珍愛硬起來》珍妮佛勞倫斯
《五月的你，十二月的她》娜塔莉波曼
《落葉》阿爾瑪珀於斯蒂
《Barbie芭比》瑪格羅比
《可憐的東西》艾瑪史東
音樂及喜劇類最佳男主角
《夢行者保羅》尼可拉斯凱吉
《旺卡》提摩西夏勒梅
《AIR》麥特戴蒙
《保留者》保羅吉馬蒂
《寶可噩夢》瓦昆菲尼克斯
《美國小說》傑佛瑞萊特
最佳女配角
《奧本海默》艾蜜莉布朗
《紫色姐妹花》達尼埃爾布魯克斯
《泳不放棄》茱蒂佛斯特
《五月的你，十二月的她》茱莉安摩爾
《薩特本》羅莎蒙派克
《保留者》達芬喬伊藍道夫
最佳男配角
《可憐的東西》威廉達佛
《花月殺手》勞勃狄尼洛
《奧本海默》小勞勃道尼
《Barbie芭比》萊恩葛斯林
《五月的你，十二月的她》查爾斯梅爾頓
《可憐的東西》馬克魯法洛
最佳導演
《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏
《Barbie芭比》葛莉塔潔薇
《可憐的東西》尤格藍西莫
《奧本海默》克里斯多夫諾蘭
《花月殺手》馬丁史柯西斯
《之前的我們》席琳宋
最佳動畫片
《蒼鷺與少年》
《元素方城市》
《蜘蛛人：穿越新宇宙》
《超級瑪利歐兄弟電影版》
《鈴芽之旅》
《星願》
最佳外語片
《墜惡真相》（法國）
《落葉》（芬蘭）
《少年的漂浪旅程》（義大利）
《之前的我們》（美國）
《絕地盟約》（西班牙）
《夢想集中營》（英國）
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