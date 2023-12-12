北部首演來啦！橘色惡魔快閃富士大飯店、連趕3行程　狂粉一路追

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今天橘色惡魔更拚命，一口氣橫跨雙北連趕3個行程，早上8點45分在富士大飯店快閃演出，是小橘子們在北部的第一場公演，因飯店位在汐止又下雨，沒有上演千人擠爆的景況，但仍吸引上百粉絲近距離觀賞表演。
11點小橘子們將趕往北一女，參加120週年校慶，與北一女樂儀旗隊再次同台演出、進行表演交流；晚間6點半則在西門町展開壓軸快閃，帶來精彩的遊行表演，是橘色惡魔來台最後一場公開演出。
之後，橘色惡魔將於14日晚間在國家音樂廳舉辦「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，是橘高校吹奏樂部首次在台舉辦的售票音樂會，啟售10分鐘內便已全數完售；15日下午將飛離台灣。
橘色惡魔今早快閃一連帶來2首曲目，結合流行和放克音樂元素的「Celebration」與最魔性夢幻的成名曲「Sing Sing Sing」，整齊劃一的動感舞步、專業的吹奏水準，並配上青春洋溢的橘式笑容，感染力爆棚的演出，瞬間收服在場粉絲的心，表演結束後，現場觀眾報以熱烈掌聲。
追了橘色惡魔5年的狂粉高先生7點半就來卡位，他接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己家住新北蘆洲，這幾天都跟著橘色惡魔的行程走，前2天去高雄時代大道、承億酒店看表演，今天回來追富士大飯店快閃，等等也會去北一女、西門町看演出，明天的票也買好了，甚至今年3月還飛到京都看他們的畢業公演。
為何那麼喜歡橘色惡魔？高先生說，自己曾擔任8年高中儀隊教練，2018年在YOUTUBE看到橘色惡魔的表演影片，大感震撼、實力超強，感佩橘高校把社團當科班、音樂班等級訓練，非常扎實，這在台灣很少見。
他說，橘色惡魔最了不起的地方就是，在完成高難度表演的同時又能做好臉部表情的管理，這對於高中生來說相當困難，尤其他們有一半的成員，竟然是上高中才接觸管樂，實屬不易。