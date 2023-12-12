影／萬人湧入北一女！橘色惡魔與小綠綠再合體 驚喜演奏金獎曲目

我是廣告 請繼續往下閱讀
北一女校長陳智源日前表示，去年國慶大典上，橘高校與北一女樂儀旗隊同場表演，兩校學生建立很好的友誼，後續也都一直保持聯繫、不時交換表演心得，今年適逢北一女中120週年校慶，也邀請橘高校來台參與、擔任表演嘉賓，此次共有98人參加，比去年國慶表演還多。
陳智源今天在校慶致詞上提到，之所以邀請橘色惡魔參與校慶，是因為他們與北一女樂儀旗隊有許多相似的特點，首先，都非常認真看待學習的事物，並全力以赴把表演文化做到最好；第二，都很可愛、青春、美麗；第三，北一女樂儀旗隊在國內已沒有學習的對象，是最棒的隊伍，橘色惡魔也一樣，兩個最棒的表演隊伍聚在一起交流，是很理所當然的事情。
今天上午11點，橘高校吹奏樂部和北一女樂儀旗隊再度同台演出，各自帶來約20分鐘的表演，由小綠綠打頭陣，指揮戴上紅色假髮、其他人則戴上草帽，活潑的表演，也引來一旁的同學們大喊加油、學姐你好帥！
再由橘色惡魔帶來兩組、8首曲子，「ファンファーレ for Tachibana」、「 On the mall」、「ばら色の人生」、「The sing」、「Winter Games」、「Uptown Funk」、「My Way」、「Sing Sing Sing」，再次展現專業技術、技巧高超的演奏動作，搭配燦爛的橘式笑容，傳達滿滿的青春與活力，感染現場師生、家長與校友們，演出結束，一旁觀眾們報以如雷掌聲。
文化總會指出，橘色惡魔今天帶來的8首曲子，前4首為一組，後4首為一組。前4首是今年日本全國行進樂大賽得獎曲目，第一次在台灣演出；之前特別協調演出場地範圍，因為橘高校學生們希望大賽得獎的曲子，一定要來北一女校慶演出，可見他們對北一女校慶的重視。
表演結束後，橘色惡魔將與北一女學生一同逛園遊會攤位，感受台灣校園熱鬧的校慶活動，逛完園遊會後，就會跟北一女借場地練習，準備今晚在西門町的壓軸快閃演出，將帶來像日本商店街遊行的長距離行進式演奏，從in 89豪華影城、武昌街、漢中街，一路行進表演到西門紅樓北廣場。