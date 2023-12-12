華航週年慶今起8天搶票！大阪來回8000元起 各航線限定日一次看
華航為歡慶64歲，今日起至12月18日共有8天促銷，全航線打87折起，可預訂出發時間為2023年12月12日-2024年6月28日的機票，包含商務艙、豪經艙、經濟艙與樂活Basic票價產品。其中的「精選航點驚喜價」更是針對東北亞航線有特別優惠清倉機票，桃園飛大阪最低來回未稅價僅8000元起。至於「樂桃航空」也有推出年末優惠促銷，優惠只剩最後一天，到今（12）日23:59為止，其中最低為台北–沖繩單程未稅1440元起。
記者葉盛耀/綜合報導
此次華航週年慶針對多格航點皆有折扣，像是台灣出發，東京(NRT/HND)/大阪/札幌有經濟艙89折，其他航線經濟艙87折、全航線商務艙/豪經艙89折。歐洲/大洋洲/東南亞/日韓/香港出發，經濟艙87折，商務艙/豪經艙89折。中國大陸出發，經濟艙/商務艙/豪經艙8折。北美出發，經濟艙87折， 商務艙/豪經艙89折。但是需提醒的是，可預訂出發時間為2023年12月12日-2024年6月28日的機票，其中北美出發限定適用出發日期為2024年1月13日-2024年5月15日。
當然，真正有較殺折扣的，是針對幾個東北亞航線，有「精選航點驚喜價」活動，但是有限定出發日期，以下精選整理：
📍桃園飛大阪
來回未稅價8000元起、單程5200元起，優惠僅限出發日為2024年1月1日-2024年1月12日。
📍桃園飛沖繩
來回更是僅有未稅價最低僅6000元起，桃園飛釜山未稅價最低僅6600元起，但是優惠僅限出發日為2023年12月12日-2023年12月27日、2023年12月31日、2024年1月1日-2024年1月19日、2024年2月13日-2024年3月30日。
📍桃園飛成田（東京）
單程未稅價5500元起，優惠僅限出發日為2023年12月12日-2023年12月27日、2023年12月31日、2024年1月1日-2024年1月19日、2024年2月13日-2024年3月22日。
至於廉航「樂桃航空」也有推出年末優惠促銷，優惠只剩最後一天，到今（12）日23:59為止，適用出發日期是12月21日至2024年2月29日。優惠將有台北–大阪單程2750元起、台北–東京單程2380元起、台北–名古屋單程2470元起、台北–沖繩單程1440元起。