香港區議會投票率僅27% 周庭：港人拒假選舉、持相反觀點恐被捕
香港在今年7月通過《2023年區議會（修訂）條例草案》後，本月10日首度在沒有泛民主派參選的情況下進行區議會選舉，儘管投票率只有27.54%，但有專家認為這種投票率「已算不錯」，估計北京當局會接受。前香港眾志副秘書長、近日宣布棄保流亡加拿大的周庭則在接受外媒專訪時直言，投票率低並不是因為香港人已不再關心政治，而是因為他們不想參與一場沒有意義的假選舉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，周庭是反送中期間的代表性人物、在激發年輕人參政方面發揮了重要作用，間接幫助當年的區議會選舉投票率提高到創紀錄的7成，民主派贏得了絕對多數，所有親北京的政黨則遭受重大挫折和損失。然而，這一結果不僅沒有為香港帶來更民主的未來，反而促使北京於2020年6月實施嚴厲的國家安全法並修改選舉制度。在已過週末舉行的選舉中，只有不到20%的席位是由人民直接選出的，投票率相較於4年前更是差勁。
周庭11日在加拿大多倫多接受《日經亞洲》線上採訪時表示，這並不是因為香港人對政治失去興趣，而是因為他們當中的許多人，覺得自己「不應該對政治感興趣」，擔心如果持有相反的觀點，可能會被捕。
周庭以流利的日文指出，此次民主派候選人不被允許參選，所有候選人都經過嚴格審查，以確保「絕對忠誠和愛國」，說穿了香港現在所有選舉都完全由中國政府控制，只有北京認證的愛國人士才能參選。而且自國安法實施以來，大多數人已不敢上街示威，也不敢自由公開的談論自身政治傾向，周庭親眼看見包括自己在內的許多人因此被拘留，重申：「香港已經變成一個充滿恐懼的社會。」
在採訪即將結束時，周庭以英語向全球的民主支持者傳達一項訊息，就是北京和港府總說，香港有一國兩制、法治和三權分立，但事實是，這些價值觀正在被徹底摧毀，「無論身在何處，我都希望你能夠關注香港的局勢，支持那些為人權、民主而奮鬥的人們。」