NOW民調／總統大選三腳督！侯康配支持度4成2領先　賴蕭配墊底

總統大選號碼出爐！7次投票「2號當選最多次」　韓國瑜唱歌最經典

▲蕭美琴日前代表前往中選會抽號次，抽中「2號」喊出「美德雙全、穩定向前」。（圖／記者陳明安攝，2023.12.11）
▲蕭美琴日前代表前往中選會抽號次，抽中「2號」喊出「美德雙全、穩定向前」。（圖／記者陳明安攝，2023.12.11）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選最後倒數33天，選戰已經進入白熱化階段，中央選舉委員日前舉行正副總統候選人號次抽籤，這屆抽籤過程沒有特殊的情況發生，最終民進黨「賴蕭配」抽到2號、「柯盈配」抽到1號、「侯康配」則是3號。然而回顧歷屆民選總統的制度開始之後，總統參選人抽號次「抽到2號當選最多次」，當然也是有抽到2號但沒選上的個案，以韓國瑜搭配張善政最為經典。

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這次總統大選抽籤號次出爐，由於民進黨賴清德、蕭美琴最早登記，由蕭美琴第一位抽籤號次，結果賴蕭配抽到「2號」，喊出「美德雙全、穩健向前」；而民眾黨柯文哲、吳欣盈則是抽出「1號」，支持者喊出「義無反顧拚一次，最好選哲選一號」；國民黨侯友宜、趙少康則是抽到「3號」，侯辦發言人李利貞喊出「總統票投三，做你的靠山」。

▲2024總統大選號次已經出爐，「柯盈配」是1號、「賴蕭配」是2號、「侯康配」則是3號。（圖/NOWnews社群中心製）
▲2024總統大選號次已經出爐，「柯盈配」是1號、「賴蕭配」是2號、「侯康配」則是3號。（圖/NOWnews社群中心製）
然而過去中華民國從1996年開始，一共舉辦過7次總統直選，其中當選的4組人馬，包括「1996年國民黨總統候選人李登輝與連戰搭配」、「2008年國民黨總統候選人馬英九與蕭萬長搭配」、「2012年國民黨總統候選人馬英九與吳敦義搭配」以及「2016年民進黨總統候選人蔡英文與陳建仁搭配」四組都是抽到2號，讓2號成為大熱門總統號次。

然而在過去「抽到2號落選」的組合當中，以國民黨總統候選人韓國瑜與張善政最為經典，因當時抽完籤之後，韓國瑜跟張善政在接受媒體採訪時，兩人突然手牽手開始唱《採紅菱》改編版，「我們倆牽著手啊選總統！啊選總統！得啊得台灣安全！得啊得人民有錢！就好像是倆兄弟呀，為人民呀，我倆一條心！」在當時引起相當大的話題，不過最後「國政配」並未能贏過民進黨的「英德配」。

▲張善政指總統蔡英文沒生過小孩、不懂父母心，言論惹議。（圖／記者陳明安攝, 2019.12.9）
▲韓國瑜跟張善政在2020年代表國民黨出戰總統大選，兩人抽完號碼後接受訪問，大唱《採紅菱》改編版，相當經典。（圖／記者陳明安攝）
至於其他三次的總統大選當選號碼，分別是「1號」2004年民進黨正副總統候選人陳水扁與呂秀蓮；「3號」2020年民進黨正副總統候選人蔡英文與賴清德；以及「5號」2000年民進黨推出陳水扁與呂秀蓮搭擋參選。選戰最後衝刺階段，在藍白合破局之後，第三勢力是否還能崛起，2024是否能政黨輪替，一個月後見真章！


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