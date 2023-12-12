不演了？蒲亭俄國總統恐當到爽　反對派領袖驚傳「獄中失蹤」

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報導指出，不排除納瓦尼是被轉移到新的囚禁地點，而透過鐵路運送囚犯穿過俄羅斯廣闊的領土，可能需要數週時間，這意味著律師和家屬在納瓦尼到達新目的地之前，可能都無法獲得有關位置、健康狀況等資訊。
納瓦尼的助手沃爾科夫（Leonid Volkov）在X上發文稱，納瓦尼的失蹤時間「0%是巧合，100%是來自克里姆林宮的直接政治操控」，對蒲亭來說，選舉的主要對手是誰並不是什麼秘密，他只是想確保納瓦尼的聲音不會被聽到。美國對此則深表關切，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）直言，納瓦尼應該立即被釋放，他從一開始就不應該被監禁。
報導指出，納瓦尼的團隊正準備發起一場「反蒲亭」行動，當務之急是盡快找到納瓦尼：「現在他完全孤身一人，他確實落入了那些曾經試圖殺死他的人手中。我們不知道他們會做什麼。」
納瓦尼是俄國最著名的反對派領袖，被視為蒲亭掌權20多年來，合法正當性最嚴重的威脅之一，先前他曾被人下毒並送往德國治療，俄國當局始終否認與此事件有任何關聯。納瓦尼於2021年返回俄羅斯後隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半，今年8月在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑，儘管他宣稱所有罪名都是不實的指控。