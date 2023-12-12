周海媚被傳過世！《新京報》記者闢謠「在醫院昏迷治療、人沒走」
57歲「最美周芷若」、香港女神周海媚昨（11）日下午被大陸網友爆料在北京別墅過世，由於陸媒求證她的工作人員被掛電話，讓外界懸著一顆心，不過今天凌晨陸續有人發文闢謠，《新京報》記者轉述知情人士消息，指周海媚目前昏迷，人在醫院治療中，沒有離世，「姐姐一定會健健康康的，早日康復，她這麼好，上天捨不得的，放心吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
替周海媚澄清的女記者過去任職香港TVB電視台，現在在北京《新京報》跑娛樂線，此外，大陸知名監製譚飛也轉發該記者的貼文，呼籲：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」同時有娛樂博主表示，周海媚是在北京順意家中發生意外，工作人員發現後緊急將她送醫，經過數小時搶救已經脫離險境，沒有生命危險。
娛樂博主進一步說明：「網上關於周海媚去世的消息是假消息，周海媚目前在北京某醫院救治，目前，眾多媒體趕到醫院，對醫院原有的環境造成很大的干擾，為此，院方呼籲媒體能集體撤出醫院。不希望他們來醫院探望。」
還有一名軍事博主駁斥周海媚死訊，「最新狀況是血小板偏低老毛病犯了，暈倒北京順義家中，家人送醫急救，目前已度過危險期」，不過確切情況仍待周海媚工作室或家人證實。
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