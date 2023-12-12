女優橫宮七海驚傳死訊！21歲香消玉殞　達人嘆：這種女孩很多

周海媚被傳過世！《新京報》記者闢謠「在醫院昏迷治療、人沒走」

▲《新京報》記者表示，周海媚只是昏迷，沒有過世。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
▲《新京報》記者表示，周海媚只是昏迷，沒有過世。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

57歲「最美周芷若」、香港女神周海媚昨（11）日下午被大陸網友爆料在北京別墅過世，由於陸媒求證她的工作人員被掛電話，讓外界懸著一顆心，不過今天凌晨陸續有人發文闢謠，《新京報》記者轉述知情人士消息，指周海媚目前昏迷，人在醫院治療中，沒有離世，「姐姐一定會健健康康的，早日康復，她這麼好，上天捨不得的，放心吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周海媚有「最美周芷若」美譽。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
▲周海媚有「最美周芷若」美譽。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）
替周海媚澄清的女記者過去任職香港TVB電視台，現在在北京《新京報》跑娛樂線，此外，大陸知名監製譚飛也轉發該記者的貼文，呼籲：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」同時有娛樂博主表示，周海媚是在北京順意家中發生意外，工作人員發現後緊急將她送醫，經過數小時搶救已經脫離險境，沒有生命危險。

▲《新京報》記者稱周海媚沒有過世。（圖／翻攝自婉妹妹是朵太陽花微博）
▲《新京報》記者稱周海媚沒有過世。（圖／翻攝自婉妹妹是朵太陽花微博）
娛樂博主進一步說明：「網上關於周海媚去世的消息是假消息，周海媚目前在北京某醫院救治，目前，眾多媒體趕到醫院，對醫院原有的環境造成很大的干擾，為此，院方呼籲媒體能集體撤出醫院。不希望他們來醫院探望。」

▲娛樂博主連發多篇文指周海媚沒有生命危險，不過拒絕透露消息來源。（圖／翻攝自蜀國小帥微博）
▲一位娛樂博主昨晚10點多連發多篇文指周海媚沒有生命危險，不過拒絕透露消息來源。（圖／翻攝自蜀國小帥微博）
還有一名軍事博主駁斥周海媚死訊，「最新狀況是血小板偏低老毛病犯了，暈倒北京順義家中，家人送醫急救，目前已度過危險期」，不過確切情況仍待周海媚工作室或家人證實。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

57歲周海媚遭中國博主傳死訊！3天前才現蹤發文　工作人員拒回應

「最美周芷若」周海媚被爆耍大牌！情緒失控不配合　慘遭主辦除名

57歲周海媚堅持不做醫美！自然美不怕皺紋　一低頭溢出雙下巴

鄧紫棋巡演傳出大走光！鏡頭一帶胸部嚇死粉絲　真相曝光讓人發笑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞