雙12優惠！全家拿鐵、霜淇淋「35入1212元」　7-11寄杯美式27元

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📍APP｜12月11日10:00至12月13日
全家雙12推出夯品大禮包，APP隨買跨店取大杯拿鐵、私品茶、霜淇淋，合計35樣商品只要 1,212元，等同於65折優惠，每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。
1212元大禮包組合內含：
◾大杯拿鐵15杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶55元系列任選10杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋不限口味10支，約7.1折（原價49元、特價35元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折（原價45元、特價27元）
◾厚乳拿鐵27杯1212元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾中杯精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月12日限定（憑活動條碼）
◾大杯美式第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）不能寄杯、不限購，冰熱不限
◾大杯特濃美式第2杯5元，5.5折（原價50元、特價28元）不能寄杯、不限購，冰熱不限
📍門市、APP｜12月12日至12月26日
◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯純喫茶醇奶茶7折（原價50元、特價35元）
◾特大杯純喫茶仲夏水果茶7折（原價70元、特價49元）
◾熱經典阿華田7折（原價50元、特價35元）
◾大杯熱阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
📍APP｜限12月14日當天
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
上述加碼送會員點數888點
🟡全聯
📍分批取｜即起至12月21日
◾美式3杯57元，76折（原價25元、特價19元）
◾美式10杯183元，74折（原價25元、特價18.3元）
◾美式30杯492元，68折（原價25元、特價17元）
◾拿鐵3杯87元，83折（原價35元、特價29元）
◾拿鐵10杯277元，8折（原價35元、特價28元）
◾拿鐵30杯762元，75折（原價35元、特價26元）
上述加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，使用自帶環保杯還能再省5元。