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雙12優惠！全家拿鐵、霜淇淋「35入1212元」　7-11寄杯美式27元

▲7-11推出APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元；全家雙12禮包35樣商品1212元，包括大杯拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、霜淇淋10支。（圖／業者提供）
▲7-11推出APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元；全家雙12禮包35樣商品1212元，包括大杯拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、霜淇淋10支。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙12咖啡優惠開跑，7-11推出APP線上寄杯推出現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯，換算下來單杯美式最低27元開喝；全家雙12禮包35樣商品1212元，包括大杯拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、霜淇淋10支；萊爾富大杯美式、濃美式第2杯5元限今天；OK也有拿鐵、美式買10送10。

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 🟡全家便利商店

📍APP｜12月11日10:00至12月13日

全家雙12推出夯品大禮包，APP隨買跨店取大杯拿鐵、私品茶、霜淇淋，合計35樣商品只要 1,212元，等同於65折優惠，每會員限購1組，兌換期限至2024年12月25日。

1212元大禮包組合內含：
◾大杯拿鐵15杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾私品茶55元系列任選10杯，約6.3折（原價55元、特價35元）
◾霜淇淋不限口味10支，約7.1折（原價49元、特價35元）

▲全家雙12大禮包今天開賣，可一路爽吃到2024年聖誕節。（圖／業者提供）
▲全家雙12大禮包開賣，最夯的拿鐵、霜淇淋、私品茶一次擁有。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即日起至12月13日

◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折（原價45元、特價27元）

◾厚乳拿鐵27杯1212元，6.9折（原價65元、特價45元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，6.9折（原價50元、特價35元）

◾中杯精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）

▲7-11在APP開跑雙12寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在APP開跑雙12寄杯優惠。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜12月12日限定（憑活動條碼）

◾大杯美式第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）不能寄杯、不限購，冰熱不限

◾大杯特濃美式第2杯5元，5.5折（原價50元、特價28元）不能寄杯、不限購，冰熱不限

▲12月11日、12月12日憑活動條碼，指定咖啡第二杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富12月12日憑活動條碼，指定咖啡第二杯5元。（圖／萊爾富提供）
📍門市、APP｜12月12日至12月26日

◾中杯熱美式買12送12，5折（原價35元、特價18元）

◾中杯拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

🟡OKmart

📍門市｜即起至12月12日
◾特大杯純喫茶醇奶茶7折（原價50元、特價35元）

◾特大杯純喫茶仲夏水果茶7折（原價70元、特價49元）

◾熱經典阿華田7折（原價50元、特價35元）

◾大杯熱阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）

📍APP｜限12月14日當天
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
上述加碼送會員點數888點

🟡全聯

📍分批取｜即起至12月21日

◾美式3杯57元，76折（原價25元、特價19元）

◾美式10杯183元，74折（原價25元、特價18.3元）

◾美式30杯492元，68折（原價25元、特價17元）

◾拿鐵3杯87元，83折（原價35元、特價29元）

◾拿鐵10杯277元，8折（原價35元、特價28元）

◾拿鐵30杯762元，75折（原價35元、特價26元）

上述加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，使用自帶環保杯還能再省5元。

▲全聯咖啡（全聯提供）
▲全聯分批取12%回饋，還有美式咖啡30杯組降價，換算單杯14元，自帶環保杯9元開喝。（圖／全聯提供）

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