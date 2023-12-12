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MLB／道奇為迎接大谷翔平與火球男Kelly！與洋基進行2換1交易

▲日籍二刀流球星大谷翔平帶著天賦加盟洛杉磯道奇。但天使球迷卻心碎。（圖／取自@LasMayores推特）
▲日籍二刀流球星大谷翔平帶著天賦加盟洛杉磯道奇。但天使球迷卻心碎。（圖／取自@LasMayores推特）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯道奇（MLB）在今年自由市場先以1年800萬美元（約2.4億台幣）簽下後援火球男Joe Kelly，隨後又以10年7億美金（約220億台幣），拿下史上最大咖球員大谷翔平，今（12日）根據大聯盟官網透露，為了騰出40名單空間給兩人，洛杉磯道奇與妞約洋基進行2換1的交易。

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道奇向洋基送出牛棚左投Victor Gonzalez與小聯盟內野手Jorbit Vivas，換回小聯盟內野手Trey Sweeney。

現年28歲的Victor Gonzalez，在2023球季才傷癒復出，供出戰34場，繳出3勝3敗、4中繼，防禦率為4.01，至於Jorbit Vivas今年才滿22歲，是位守備工具人，能守二壘、三壘和左外野，上季都在小聯盟2A和3A出賽，合計出賽135場，共敲出13轟、63打點、25盜壘，打擊率為2成69，OPS（整體攻擊指數）為0.788。

洋基送出的23歲Trey Sweeney，上季整季都在2A奮戰，能鎮守游擊和三壘防區，出賽100場繳出13轟、49打點、20盜壘，打擊率為0.252，OPS為0.778。

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