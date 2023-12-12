MLB／「日本最強投手」山本由伸要決定了！美媒：兩週內答案揭曉
今年大聯盟（MLB）自由市場上前2大搶手貨莫過於「二刀流」大谷翔平與日籍強投山本由伸，在大谷翔平決定新東家之後，山本由伸也即將做出決定。根據《The Athletic》記者Will Sammon報導，山本將在兩週內做出決定。
記者路皓惟/綜合報導
山本由伸可說是當今日職最強投手，山本由伸近年在日職繳出「宰制性成績」，連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞。今年球季結束後，25歲的山本由伸透過入札制度挑戰大聯盟。
《The Athletic》的記者Will Sammon和Chris Kirschner表示，多位棒球界相關人士預計山本將在「未來兩週左右」確定新球隊。
據報導指出，山本由伸已在日本當地與紐約大都會球團會面，並於10日與舊金山巨人隊會面，並計劃於11日在洛杉磯與洋基隊會面。
根據MLB Network資深記者Jon Heyman報導，與大谷翔平達成天價合約協議的道奇隊，也對山本由伸表示出興趣，錯過大谷的小熊隊也被認為將有積極動作。此外，紅襪隊在冬季會議期間也表示，山本由伸是補強的優先人選。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁