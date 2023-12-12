MLB／大谷翔平10年220億內容大公開！每年竟只領6297萬幫道奇節稅
洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平確定以10年約7億美元（約新台幣220億元）的價碼加盟。根據美國媒體《The Athletic》道奇記者Fabian Ardaya指出，大谷在未來10年內效力道奇隊期間，每年只領200萬美元（約6297台幣），這也代表大谷約97％的薪水都是延遲支付，讓道奇隊不但可以節稅，還有空間可以做大補強。
記者吳政紘/綜合報導
根據消息來源透露，大谷翔平加盟道奇隊後，每年薪水為7000萬美元，未來10年每年各只領200萬美元薪水，2034年至2043年才會每年各領到6800萬美元的延遲支付款項。其中有約6.8億美元（約214億台幣）都是延遲支付。
過去大聯盟也有延遲付款的紀錄，大都會隊1999年簽下Bobby Bonilla，並承諾延遲付款，結果還要付每年8％的利息，大都會改從2011年起，接下來25年，每年都要付給Bonilla 119萬美金，支付到2035年為止。總計Bonilla可以拿到2983萬美金。
大谷每年在代言和場外的收入約為5000萬美元，這也代表大谷雖然在未來10年內，單季只領200萬美元的薪水，但金錢方面影響不大。
這個罕見的支付薪水方式據傳是由大谷一方所提出，這是應對豪華稅的對策，大谷的年薪被壓低，也讓團隊薪資降低，可補強其他選手。
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