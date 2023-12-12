遇敲詐！看完周杰倫泰國演唱會後搭車 越南女粉絲求助泰國警方
華語天王周杰倫在12月8日、9日，睽違二十年再度舉辦泰國演唱會，吸引各國歌迷朝聖。有兩名越南女粉絲專程為了周杰倫的演唱會飛到泰國，沒想到演唱會散場後搭車，被計程車司機帶到一個偏僻的小巷，嚇得2人連忙跳車逃走。
國際中心賴正琳／綜合報導
這兩名越南女粉絲將事發經過紀錄在臉書，她們8日到曼谷聽完周杰倫演唱會後，便打算搭乘計程車回飯店。上車前，雙方談好了一趟旅程的價格為250泰銖（約新台幣220元），沒想到車開到一半，司機突然拐入一條僻靜小巷並喊價，威脅她們付多出一倍的車資，即500泰銖（約新台幣441元），才願意將2人送回飯店。這2名女子拒絕了司機後，迅速跳下車，向附近一家醫院跑去，並請求醫院的保全替她們報警。
當下她們感到十分不安，也擔心該名司機找人來搶劫或糾纏。泰國警方找到兩人了解案情，並在她們搭9日飛往胡志明的飛機時，協助她們通過商務艙櫃檯辦理登機手續、走特殊通道，以確保兩人在登機前安全無虞。
這兩名越南女遊客事後對泰國警方的熱情協助表示感謝，並高度讚揚了警員們的專業態度與服務，同時呼籲身邊朋友如果出國旅行遇到「敲竹槓」，千萬不要傻傻當盤子，可以跟警方求助。