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MLB／揭秘大谷翔平體壇史上最大合約　官網列出「九大驚人事實」

▲大谷翔平將與洛杉磯道奇簽下一份10年7億美金（約219億台幣）體壇史上最大合約。（圖／取自MLBONFOX推特）
▲大谷翔平將與洛杉磯道奇簽下一份10年7億美金（約219億台幣）體壇史上最大合約。（圖／取自MLBONFOX推特）

記者路皓惟/綜合報導

大聯盟日籍二刀流球星大谷翔平在10日與道奇隊宣布簽約，達成10年7億美元（約220億新台幣）全球體壇史上最大合約。大聯盟官網也特別針對大谷的合約做出介紹，並列出「九大驚人事實」。

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◆合約

（1）10年總值7億美元的合約是大聯盟史上最大合約，先前最高紀錄是Mike Trout於2019年與天使隊簽下的12年4.265億美元合約。大谷的合約比這份多出2.735億美元，這個增幅與2008年Alex Rodriguez與洋基隊簽下10年2.75億美元相當。

（2）過去自由市場中的天價合約是由洋基隊「法官」Aaron Judge的9年3.6億美元所締造，如今大谷翔平比這份合約高出3.4億美元，與2021年Fernando Tatis Jr.與教士隊續約的金額相同。

（3）大谷平均年薪達7000萬美元創下新高，之前平均年薪紀錄是2022年前大都會隊王牌Max Scherzer的4330萬美元。

◆MVP

（4）在獲得MVP後轉隊的情況並不多見，大聯盟歷史上僅有4例，分別是2017年從馬林魚隊轉投洋基隊的Giancarlo Stanton、2003年從遊騎兵隊轉洋基隊的Alex Rodriguez、1992年從海盜隊轉投巨人隊的Barry Bonds，大谷是第四位。

（5）大谷翔平是歷史上打出MVP賽季結束後進入自由市場的第5位球員；之前轉隊的只有1992年的Barry Bonds、2022年Aaron Judge續留洋基、2007年Alex Rodriguez留洋基，以及1989年Robin Yount留釀酒人。

（6）大谷在2023年賽季以OPS+184在大聯盟領跑，這是賽季結束後轉隊打者中的最高紀錄。

（7）大谷生涯兩度獲得美聯MVP。自1931年以來，只有5位球員在兩聯盟中都獲得過MVP。

◆道奇

（8）除了美聯MVP大谷，道奇打線還有國聯MVP投票中排名2、3的Mookie Betts、Freddie Freeman，2024年道奇隊將擁有前一年在MVP票選前3名的球員，這是史上第5次，之前是2004年洋基、1967年金鶯、1960年白襪、1942年道奇。

（9）根據Fangraphs數據，道奇隊的野手WAR（勝場貢獻值）在MLB中排名前5，Betts第2、Freeman第3、大谷第5。自1900年以來，只有1948年克里夫蘭、1942年洋基、1904年克里夫蘭達成過此成就。

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