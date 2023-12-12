MLB／大谷翔平團隊的超貼心構想！不但幫助道奇還可領「終生俸」
日本二刀流好手大谷翔平將與洛杉磯道奇簽下一份10年7億美金（約220億台幣）的合約，他一年可能只先領200萬美元，主因就是他希望可以幫助道奇隊節稅，並且在自由市場補強，選擇延遲付款，他到2034年至2043年才會每年各領到6800萬美元的延遲支付款項。這樣貼心的舉動，讓大谷可以安心在道奇打球，還可領到78歲，根本就是拿到「終生俸」。
記者吳政紘/綜合報導
根據大聯盟記者《The Athletic》Fabian Ardaya報導，大谷翔平加盟道奇隊後，每年薪水為7000萬美元，未來10年每年只領200萬美元（約6297萬台幣）薪水，其中有約6.8億美元（約214億台幣）都是延遲支付。
這讓大谷無後顧之憂，他不用急著在選手時期就因為擔心他的薪資，每年表現起伏，他只要穩定出賽，為自己的表現投資，甚至要避免受傷，就可以安心打完每年球季。
此外，大谷合約中也沒有逃脫條款，這表示他幾乎是簽下「終生約」，將近到78歲都還可以領到錢，也就是說擁有「終生俸」。
職業球員的選手生命不長，大谷會這樣選擇，主要也是經紀團隊的建議，美國媒體紛紛以「天才構想」來稱讚大谷團隊的提案。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁