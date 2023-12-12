澤倫斯基訪美疾呼「增援烏克蘭」！籲別讓蒲亭美夢成真

我是廣告 請繼續往下閱讀
他告訴美方聽眾，烏克蘭不僅是為自身存在而戰，更是在蘇聯解體後捍衛歐洲各地民主自由。
美國共和黨籍國會議員近日擋下總統拜登政府推動加強軍援烏克蘭的法案，澤倫斯基對此表示，政治人物不應「背叛軍人」，並說美援枯竭會讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）額手稱慶。
澤倫斯基表示：「（美國）國會山莊（Capitol Hill）問題不解決的話，有一方會受到激勵，那就是蒲亭和他病態的狐群狗黨。當看到拖拖拉拉的情況，他們眼中所見的是美夢成真。」
他說：「我們不會放棄。我們知道要做什麼，你們能夠指望烏克蘭，而我們同樣希望能夠指望你們。」
澤倫斯基預定明天會晤拜登和美國國會兩黨領袖，包括共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。
白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，澤倫斯基在「重要關頭」來訪，拜登將表明他會「堅定不移」地推動為烏克蘭提供所需援助，以持續為烏軍提供補給，加強協助擊退俄軍。
澤倫斯基也將會晤國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）高層，尋求在俄烏戰爭中支撐陷入困境的國家經濟。國際貨幣基金已宣布會根據長期貸款計畫發放新一筆9億美元資金。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121212
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。