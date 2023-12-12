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澤倫斯基訪美疾呼「增援烏克蘭」！籲別讓蒲亭美夢成真

▲烏克蘭總統澤倫斯基懇請美國持續提供軍事援助。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基懇請美國持續提供軍事援助。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天在美國華府演說時，慷慨激昂地懇請美國持續提供軍事援助，警告未能協助烏克蘭戰勝俄羅斯侵略的話，會讓克里姆林宮破壞歐洲民主的「美夢」成真。

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綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週末剛出席阿根廷新任總統就職典禮，經過一輪外交活動後飛抵美國。澤倫斯基在美國國防大學（National Defense University）演說時身穿招牌軍綠色運動衫，衣服上的字樣寫著「我是烏克蘭人」。

他告訴美方聽眾，烏克蘭不僅是為自身存在而戰，更是在蘇聯解體後捍衛歐洲各地民主自由。

美國共和黨籍國會議員近日擋下總統拜登政府推動加強軍援烏克蘭的法案，澤倫斯基對此表示，政治人物不應「背叛軍人」，並說美援枯竭會讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）額手稱慶。

澤倫斯基表示：「（美國）國會山莊（Capitol Hill）問題不解決的話，有一方會受到激勵，那就是蒲亭和他病態的狐群狗黨。當看到拖拖拉拉的情況，他們眼中所見的是美夢成真。」

他說：「我們不會放棄。我們知道要做什麼，你們能夠指望烏克蘭，而我們同樣希望能夠指望你們。」

澤倫斯基預定明天會晤拜登和美國國會兩黨領袖，包括共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，澤倫斯基在「重要關頭」來訪，拜登將表明他會「堅定不移」地推動為烏克蘭提供所需援助，以持續為烏軍提供補給，加強協助擊退俄軍。

澤倫斯基也將會晤國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）高層，尋求在俄烏戰爭中支撐陷入困境的國家經濟。國際貨幣基金已宣布會根據長期貸款計畫發放新一筆9億美元資金。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121212

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