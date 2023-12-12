今北台灣降10度有雨！週末「低溫下探12度」 入冬首波寒流將襲台
今（12）日鋒面通過及東北季風增強，氣溫下降，北部及東北部高溫和昨（11）日相比降了攝氏10度，中部以北、東半部地區及澎湖、馬祖有局部短暫雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，週末兩天預計有「大陸冷氣團」侵襲，下週二至下週四（12月19日至12月21日）將有挑戰入冬第一波「寒流」的冷空氣抵達，民眾務必提前做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台灣雲多有雨、明顯轉涼；中南部影響不大。各地區氣溫分佈上，北部攝氏18至23度、中部攝氏19至28度、南部攝氏20至30度、東部攝氏18至28度。
吳德榮說明，明（13）日東北季風減弱，西半部放晴、東半部仍偶有局部短暫雨，但氣溫明顯回升。週四至週五（12月14日至12月15日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天「暖熱如夏」。
吳德榮提醒，週六起，入冬最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣通過華中以北及日韓，週末兩天，台灣雖在冷空氣邊緣，但北台灣氣溫還是會明顯驟降、轉為濕冷，中南部也會略受影響，預估冷空氣強度將來到「大陸冷氣團」。
此外，下週一下午至下週二上午，冷空氣出現短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下週二下午起至下週四，另一股更強、挑戰入冬第一波「寒流」的冷空氣抵達，屆時會降到幾度？模式模擬仍在調整中，值得密切觀察。