允許輝達「有限度」賣中國晶片 美商務部長：不能是最先進的
美國近年對中國實施一連串禁令，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本月2日甚至在一場演說中，點名知名人工智慧晶片巨頭輝達（Nvidia）為中國提供晶片一事，並敦促國會議員、矽谷及美國盟友，力阻中國取得半導體和尖端技術，聲稱這對國家安全「至關重要」。近日她接受外媒《路透社》訪問時又重申，正與輝達商討人工智慧晶片（AI chip）輸中的問題，強調輝達不能出售「自家最先進的半導體」給中企。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
據報導，雷蒙多表示，輝達「可以、將會且應該銷售人工智慧晶片給中國」，但僅限於商用目的，美國政府不允許他們供貨最精密、處理能力最強的人工智慧晶片。
雷蒙多指出，她一週前曾與輝達執行長黃仁勳談過，黃仁勳的態度相當明確，就是不想違反美國政府的規則，在規則清楚的前提下，也願意與華府合作：「他們想做正確的事，顯然他們想銷售盡可能多的晶片」。
截至發稿時間為止，輝達拒絕回應外媒置評的要求。美國政府11月公布修訂後的限制措施，阻止輝達向中國客戶出售其絕大部分的先進AI晶片，而輝達隨後回應，正在研究兼顧華府政策和中國客戶需求的AI晶片。
不久前，雷蒙多曾在「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）聲稱，北京是美國有史以來面臨到的最大威脅，強調中國不是美國的朋友，並警告「中國每天都在試圖找出如何繞過美國出口管制的方法。」