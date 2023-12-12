「玖壹壹」春風結拜兄弟自戕亡！妻兒大鬧急診室、怒嗆醫護遭判刑
知名團體「玖壹壹」成員春風，其結拜二哥、林姓男子，日前因與家人發生爭執，竟舉槍自戕，經送醫搶救宣告不治。知悉消息後，春風還在IG上發文悼念，不過林男身亡後，其送醫搶救期間，林男的妻兒因不滿醫護人員放棄急救，大鬧醫院急診室，甚至出言恫嚇、推翻現場的電腦椅子等，被警方逮捕移送法辦，案經南投地院審理，母子2人各被判刑3月，得易科罰金。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年4月間，林姓男子前往南投，與妻子發生爭執後，竟舉槍自戕，送醫搶救不治，春風事後於IG上發文哀悼，表示「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥」。不過林男當時被送往南投佑民醫院急診室搶救，送醫前已無生命跡象，林男妻子、44歲賴女與19歲兒子，對現場醫護人員未持續搶救而感到不滿，當場大鬧急診室，嗆聲醫護並出言恫嚇，甚至推翻現場的電腦及椅子。
隨後院方報警處理，警方趕抵後，及時制止母子倆脫序行為，2人於警訊中也坦承犯行，且有現場監視器畫面佐證。案經南投地院簡易法庭審理，依對醫事人員以恐嚇、妨害其執行醫療業務等罪嫌，分別判處母子倆各有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。
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