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強打中年／林威助下一步意外曝光！中信兄弟要留住他可能有難度

▲林威助下一步可能轉隊，不會留在中信兄弟機會很高。（圖／中信兄弟提供）
▲林威助下一步可能轉隊，不會留在中信兄弟機會很高。（圖／中信兄弟提供）

文/強打中年

中信兄弟海外顧問，前總教練林威助，在5月10日「轉職」後，目前十分低調，幾乎都只有在出席一些公開場合才會被球迷看到，而林威助下一步近期可能曝光，據了解，目前有球隊考慮跟他簽約，不過中信兄弟也有機會跟他續約，領隊劉志威昨日出席陳俊秀記者會表示：「這個都還在進行中，還不確定。當然也會有續留的可能性，還有幾天可討論。」

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林威助是在2013年11月28日，中信兄弟在年度新人選秀，以第三指名方式選中，當時總教練為謝長亨，2014年林威助正式加盟，並且一路打到2018年才退休。

2021年林威助正式接任一軍總教練，中止7年6亞的狀況，並且他在台灣大賽拿到8連勝，兄弟也拿到2連霸，勝率百分百，被稱為是兄弟的救世主，不過今年5月10日他無預警被撤換，兄弟球團表示，「為了球團長久發展」，也讓球迷震怒。

根據筆者消息來源透露，林威助據傳已經有球隊接觸，並且的確很有機會離開中信兄弟，目前來看，林威助可能去的球隊，富邦悍將機會大，也可能需要他再當一次「救世主」，拯救戰績。中信兄弟要留住他，可能有難度。

▲林威助曾在阪神虎隊幫助球隊封王，現在則是轉任中信兄弟海外發展顧問。（圖／中信兄弟提供）
▲林威助曾在阪神虎隊幫助球隊封王，現在則是轉任中信兄弟海外發展顧問。（圖／中信兄弟提供）
關於強打中年：

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