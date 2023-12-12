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MLB／大谷加入與日本淵源深厚的道奇隊　從近30年前野茂英雄開始

▲大谷翔平新東家道奇隊，與日本有深厚淵源，從30年前野茂英雄開啟日本球員通往棒球最高殿堂的大門。（圖／取自推特@BleacherReport）
▲大谷翔平新東家道奇隊，與日本有深厚淵源，從30年前野茂英雄開啟日本球員通往棒球最高殿堂的大門。（圖／取自推特@BleacherReport）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟大谷翔平選擇洛杉磯道奇隊作為自己的新東家。1995年野茂英雄加入了道奇隊，成為首位在大聯盟取得成功的日本球員，現在，身披道奇隊標誌性的藍色球衣，大谷翔平也將展開棒球生涯的新篇章，加入與日本頗有淵源的道奇隊。

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道奇是實力和人氣上都是大聯盟首屈一指的大市場球隊，本季主場比賽的總入場人數為383萬7079人，位居所有30支球隊之首。位於洛杉磯的主場道奇體育場每場比賽平均吸引超過4萬7000名球迷，他們的熱情聲援為球隊提供了強大的力量。

據美國經濟雜誌《富比士》報導，今年道奇隊的資產價值排名第2，僅次於洋基隊，達到了48億美元。憑藉其豐厚的資金實力，與大谷翔平簽訂了為期10年、總額7億美元（約220億新台幣）的天價合約。

從野茂英雄開啟日本球員通往棒球最高殿堂的大門，到目前效力於老虎隊的前田健太等許多日本球員都曾效力於道奇，還包括木田優夫、石井一久、中村紀洋、齋藤隆、黑田博樹、達比修有與筒香嘉智，這支球隊在日本球迷中擁有高人氣。

即將迎來第9個賽季的總教練Dave Roberts是在沖繩出生，他的父親是前美軍士兵，母親則是日本人，同樣與日本有深厚的關係。

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