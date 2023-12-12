雙12賣場優惠！全聯破百款買1送1、美式9元　好市多衛生紙折70元

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📍門市｜即起至12月21日
◾全店衛生紙/面紙/廚房紙巾享單筆任6串現折100元（可累折）
◾購買指定三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點（可累贈）
◾個人清潔用品單筆每滿299元，現折30元，包括牙膏、洗髮精、保養乳液等
◾春風抽取式衛生紙100抽Ｘ8包，原價176元買1送1、特價88元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽Ｘ10包，原價238元買1送1、特價119元
◾可立雅廚房紙巾60組Ｘ6捲，原價145元買1送1、特價72.5元
◾深夜食堂黯然乾拌麵-油蔥椒麻116gＸ4入，單袋149元買1送1、特價74.5元
◾賣場高達112款商品買1送1，清單一次收
📍分批取｜即起至12月21日
◾美式3杯57元，76折（原價25元、特價19元）
◾美式10杯183元，74折（原價25元、特價18.3元）
◾美式30杯492元，68折（原價25元、特價17元）
◾拿鐵3杯87元，83折（原價35元、特價29元）
◾拿鐵10杯277元，8折（原價35元、特價28元）
◾拿鐵30杯762元，75折（原價35元、特價26元）
上述加碼贈送400福利點，單一品項每日限量500組，使用自帶環保杯還能再省5元。
🟡好市多
📍12月11日起起至12月21日
◾舒潔三層抽取式衛生紙，100抽X24包，原價419元、現折70元，特價349元
◾鱈魚香絲600公克，原價295元、現折60元，特價235元
◾老協珍冷凍熬雞精，68毫升Ｘ30入，原價3999元、現折600元，特價3399元
◾馬玉山特濃核桃黑芝麻糊，37公克Ｘ50包入，原價499元、現折100元，特價399元
◾肌研極潤保濕化妝水組，400毫升Ｘ1 100毫升Ｘ2，原價755元、現折170元，特價585元
🟡家樂福
📍APP、官網｜即起至12月13日
◾免費領50元購物金（單筆滿999元可現折）
◾單筆滿1699元95折（單筆最高折200元）
◾下單就贈雙12返場100元折價券（下筆消費滿1111元可折抵）
◾結帳使用玉山家樂福聯名卡，單筆消費滿3000元現折250元，再加碼登入活動網頁多送250元折價券