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雙創新高！瓦城泰統11月營收達4.07億元　新品牌bo bo年底登場

▲瓦城泰統集團公布11月營收，單月及累計營收均創歷史同期新高。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲瓦城泰統集團公布11月營收，單月及累計營收均創歷史同期新高。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者許若茵／台北報導

瓦城泰統集團昨（11）日公布11月營收達到4.07億元，相較去年同期成長7.51%，1至11月累計營收達到52.31億元，年成長27.67%，單月及累計營收均創歷史同期新高。集團於11月份延續展店步調，時時香高雄SKM Park店重磅登場，瓦城松山車站店也重新亮相。其中，瓦城松山車站店恰逢10週年，改裝開幕再度吸引舊雨新知，在龐大客流量支持下，挹注營運成長。此外，大心更受邀參與T1聯盟臺北台新戰神位於和平籃球館的主場開幕戰，於現場設置應援美食專區，提供廣大球迷粉絲們新泰式美食，以最具特色招牌菜征服年輕族群味蕾。

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瓦城集團展店動能持續，更積極推出全新品牌，開拓市場不同客群的同時，也提供現有客群更多選擇。南洋風味品牌「bo bo」為集團疫情後全新推出的新品牌，將於年底登場，選址於新莊宏匯廣場，期望借重商場的集客能力打響新品牌知名度，並且延續瓦城集團一貫堅持，為顧客提供獨特美食體驗。

瓦城集團說明，積極搶占年末聚餐旺季需求，自11月至明年2月29日推出尾牙春酒專案，截至目前銷售表現已較去年同期成長4成以上，今年特別加入亞洲南洋料理「YABI KITCHEN」及美式餐廳「樂子theDiner」，規劃不同人數的精選人氣套餐，點用即贈紅包且人人有獎，每月更將抽出「星宇航空雙人來回機票」及「iPhone 15 256G」，並再加碼抽一位「七星帆船飯店杜拜雙人遊」，早鳥及大組訂位再享額外優惠。

此外，瓦城集團指出，全台「非常泰」更推出非常歡樂繽紛聖誕節雙重好禮活動，即日起至12月25日參與聖誕交換禮物且消費滿1200元，可獲得100元美味金；消費三瓶120元以上啤酒即可抽一次撲克牌，六瓶抽兩次以此類推，最高可獲得500元美味金。增加客戶黏著度的同時，也回饋長期以來支持的顧客，而在專案預訂持續熱銷之下，有望帶動接續三個月業績動能不斷，另外，年菜外帶預購也將於12月20日啟動，明年初業績成長可期。

瓦城集團分享，集團致力為每位夥伴打造幸福且溫馨的工作環境，並於11月17日榮獲由 1111人力銀行舉辦的「2023幸福企業」餐飲服務類金獎肯定，歷經「初選、網路票選、秘密客評比、活動小組綜合評比」四階段關卡，自超過3200家企業脫穎而出。瓦城秉持「真心為你」為經營使命，創建吸引人才的工作環境，留住最有經驗服務的人才，是集團維持餐飲高品質產出關鍵。集團也提供完整的培訓系統和發展機會，藉由13級服務徽章/廚務臂章發展制度，鼓勵夥伴們突破挑戰、勇於創新，隨著集團積極展店，將持續招募優秀人才加入團隊，共同成長茁壯。

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