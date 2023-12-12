雙創新高！瓦城泰統11月營收達4.07億元　新品牌bo bo年底登場

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瓦城集團說明，積極搶占年末聚餐旺季需求，自11月至明年2月29日推出尾牙春酒專案，截至目前銷售表現已較去年同期成長4成以上，今年特別加入亞洲南洋料理「YABI KITCHEN」及美式餐廳「樂子theDiner」，規劃不同人數的精選人氣套餐，點用即贈紅包且人人有獎，每月更將抽出「星宇航空雙人來回機票」及「iPhone 15 256G」，並再加碼抽一位「七星帆船飯店杜拜雙人遊」，早鳥及大組訂位再享額外優惠。
此外，瓦城集團指出，全台「非常泰」更推出非常歡樂繽紛聖誕節雙重好禮活動，即日起至12月25日參與聖誕交換禮物且消費滿1200元，可獲得100元美味金；消費三瓶120元以上啤酒即可抽一次撲克牌，六瓶抽兩次以此類推，最高可獲得500元美味金。增加客戶黏著度的同時，也回饋長期以來支持的顧客，而在專案預訂持續熱銷之下，有望帶動接續三個月業績動能不斷，另外，年菜外帶預購也將於12月20日啟動，明年初業績成長可期。
瓦城集團分享，集團致力為每位夥伴打造幸福且溫馨的工作環境，並於11月17日榮獲由 1111人力銀行舉辦的「2023幸福企業」餐飲服務類金獎肯定，歷經「初選、網路票選、秘密客評比、活動小組綜合評比」四階段關卡，自超過3200家企業脫穎而出。瓦城秉持「真心為你」為經營使命，創建吸引人才的工作環境，留住最有經驗服務的人才，是集團維持餐飲高品質產出關鍵。集團也提供完整的培訓系統和發展機會，藉由13級服務徽章/廚務臂章發展制度，鼓勵夥伴們突破挑戰、勇於創新，隨著集團積極展店，將持續招募優秀人才加入團隊，共同成長茁壯。