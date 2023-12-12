MLB／藍鳥簽大谷翔平失利！想改追Bellinger 未婚妻曬照舖端倪
隨著大谷翔平以10年7億美元（220億台幣）加盟洛杉磯道奇，也讓許多追逐大谷的球隊，將目光轉向自由市場其他球員，其中在近日就傳出多倫多藍鳥對於追求Cody Bellinger持開放態度，美媒《NewYorkPost》就表示，「Cody Bellinger的未婚妻在（12日）社媒IG上發出一張在多倫多的照片，也讓外界認為這是一個轉折點。」
記者張志宇/綜合報導
有關Cody Bellinger的簽約消息，日前美媒《CBS MLB》就分析，Bellinger的簽約恐配得等到大谷翔平確定下家後，才會有所著落，因為目前鎖定Bellinger的球隊，都還在大谷翔平爭奪戰當中，Bellinger勢必成為這些豪門球隊爭取大谷翔平失敗的備案。
Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名，目前雖洋基展現誠意，但巨人是洋基追求Bellinger的競爭者。
其中有關 Cody Bellinger將尋求多大的合約，日前《今日美國》就透露，「強打Cody Bellinger仍在尋求一份至少超過2.5億美元的合約。」目前檯面上有意爭取Cody Bellinger，分別為藍鳥、芝加哥小熊與舊金山巨人。
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