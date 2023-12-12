MLB／大谷翔平220億天價太驚人！震撼阿根廷：不敢相信梅西竟輸了
日籍二刀流球星大谷翔平在10日與洛杉磯道奇簽下10年7億美元（約220億新台幣）合約，締造全球體壇歷史紀錄，甚至超越阿根廷「球王」、足壇巨星梅西（Lionel Messi），顯然大谷這筆合約也引起阿根廷人民的關注，引起全國震撼，阿根廷媒體用「震驚」來形容，不敢相信梅西竟被超越。
記者路皓惟/綜合報導
各方都在討論大谷並不令人意外，因為這張10年7億美元價碼，輕鬆超越當初媒體預測的6億美元，成為大聯盟史上最驚人的一筆合約。儘管這份合約金額大部分都是「延遲支付」，但單純從數字上來看，還是超越梅西在2017年與西甲豪門巴塞隆納簽下的6.74億美元。
從目前來看，大谷翔平的合約總值幾乎很難被超越，因此，當梅西的母國阿根廷得知這一消息時，讓許多球迷大感震驚。阿根廷體育報《Ole》報導稱：「與傳奇貝比魯斯相提並論的大谷翔平，簽下一份7億美元的合約，這可能難以置信，但這是事實。」
此外，擁有廣泛國內網絡的體育專業頻道《Tyc Sports》也報導了大谷爭奪戰激烈情況：「這筆紀念性的交易使得大谷成為了全球體壇合約紀錄保持人，簽下超越梅西的7億美元合約。」
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