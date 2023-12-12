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最低工資法闖關三讀！工鬥批「又來騙選票」　台灣成過勞島嶼

▲工鬥團體怒批，倉促通過《最低工資法》，僅是把現況當政績、騙選票的作為。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）
▲工鬥團體怒批，倉促通過《最低工資法》，僅是把現況當政績、騙選票的作為。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）

記者林志怡／台北報導

最低工資訪將於今（12）日將於院會討論《最低工資法》並進行三讀程序，但工鬥團體同日上午於立法院前舉行記者會，痛批這次的版本形同「把現況當政績」，所有指標都只是參考用、保障勞工的核心條文均未入法，甚至可說是「騙選票」的作法。

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桃園市產業總工會理事長朱梅雪痛批，總統蔡英文在2016年承諾工鬥團體，會通過《最低工資法》來保障勞工，但這項基本法令在行政院躺了4年多，也只是把「審議辦法」改成「法令」，實質內容規範與現況無異。

朱梅雪表示，台灣在1992年的薪資都還能與GPT一起成長，當時理工科畢業的年輕人薪水落在2.8萬到3.6萬，但現在理工科畢業的年輕人月薪也才3萬，足足倒退20、30年，而低薪讓勞工為了家計，不得不加班，台灣也因此成為過勞島嶼。

因此，朱梅雪強調，過往民進黨立委范雲、國民黨立委徐志榮、廖國棟、台北市長蔣萬安、時代力量、民眾黨團等都曾提出「最低工資調整幅度不應低於重要民生物價指數或消費者物價指數年增率的漲幅，且不得低於前一年最低工資」的條文草案，這才是《最低工資法》應有的核心條文。

然而，桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，這次高機率會通過的條文中，在第9條中列入11個指標，並載明「應參採」消費者物價指數年增率、「得參採」國家經濟發展情況等10個指標，都表明這些指標「全部都是參考用」，此舉無異於詐欺台灣勞工、把現況作為政績，應該要明確規定，工資調幅不得低於消費者消費者物價指數，才能實質改善勞工困境。

朱梅雪痛心表示，民進黨政府完全執政，如果有心照顧勞工，完全可以做得更好，但現在大環境對民進黨政府不有利，所以民進黨政府企圖倉促通過法案，「他們又要來騙我們的選票」，執政前說「勞工是我心中最軟的一塊」，執政後卻發現「財團才是心中最愛」。

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