NBA／Ja Morant發文禁賽將解除！總裁Silver：希望他能繼續向前看
NBA曼非斯灰熊當家少主Ja Morant，因日前在社群媒體兩度亮槍，在本季遭聯盟禁賽25場，隨著禁賽場次即將解禁，Ja Morant也在社交平台透露，「即將回歸，還有8天、還差4場比賽」，並對外宣稱自己即將回歸球隊，且為復出做好了準備，NBA總裁Adam Silver也在10日受訪直言，「他已經遵守規定的每件事，希望他能繼續向前看」。
記者張志宇/綜合報導
Morant在今年3月時先於丹佛夜店首度亮槍，遭到聯盟禁賽8場處分，禁賽期滿重返球場後，社交媒體又流傳他揮舞槍枝的影片，雖然Morant當時辯稱該槍枝為玩具槍，但新賽季最終遭到25場禁賽的處分，近日Morant禁賽的場次即將結束，他也有望重返賽場。
隨著禁賽即將解禁，Ja Morant也在社交平台透露，「即將回歸，還有8天、還差4場比賽」，並在近日受訪時表示，自己即將回歸球隊，且為復出做好了準備，我知道我自己犯了哪些愚蠢的事，我已經得到該有的處分。
總裁Adam Silver對於Morant復出也說道:「我們有在監控Morant的狀況，在過去幾周，聯盟辦公室的夥伴們，包括Morant、Morant的團隊以及球員工會，我們為他制定了一個計劃，就我所知，Morant遵守了要求他做的每一件事，我們本周不僅會談一次，我們會重新審視這個計畫，並且確保他重回賽場上不會再犯錯，也希望他能繼續向前看。」
現年剛滿24歲的Ja Morant，在2022-23賽季共出賽61場，可為灰熊貢獻26.2分5.9籃板8.1助攻，但本季灰熊在他缺陣的情況下，僅打出6勝15敗成績，排名西區倒數第2，隨著Morant復出，將有望帶給灰熊實質的火力支援。
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